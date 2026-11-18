La portada de Pedro Sánchez en la revista ‘Lecturas’ ha generado un terremoto mediático del que se ha hablado en todos los programas de televisión. En 'La tarde se mueve' , Ion Aramendi ha contado con el responsable de esa portada, Luis Pliego , director de la revista, que ha desvelado todos los detalles sobre cómo se gestó la entrevista al político.

El presentador ha puesto en contexto el alcance de la exclusiva: desde que el programa emitió en primicia el avance de la portada, "todo el mundo y en todos los canales y en todos los programas se está hablando" de ella. Jorge Borrajo, director de la revista ‘Semana’, ha participado en la reflexión sobre el papel de las revistas del corazón, que se han reivindicado como “revistas del pueblo”, publicaciones con cientos de miles de lectores que conectan con la gente de la calle.

Luis Pliego afronta las críticas de la entrevista a Pedro Sánchez en ‘Lecturas’

Luis Pliego ha explicado cómo nació la idea de llevar a un político a la portada. Según ha contado, en la redacción digital de ‘Lecturas’, venían observando que las noticias de políticos con temas personales funcionan muy bien en audiencia. A partir de esa reflexión, el director ha trazado un paralelismo llamativo: "Tú enciendes la tele desde la mañana hasta la noche muy tarde y los que aparecen en pantalla son políticos. Es que son los nuevos famosos".

Pliego ha comparado el fenómeno actual con lo que ocurrió años atrás con los colaboradores de televisión: "Hace años pasó con la gente de la tele. Estoy hablando concretamente de los colaboradores de 'Sálvame', se convirtieron en muy famosos. Hablamos de audiencias de 2 millones porque estaban muchas horas". Y ha rematado con una frase que ha resonado en el plató: "Los políticos son los nuevos colaboradores de 'Sálvame' un poco. Están en todas partes y la gente también tiene una relación muy visceral con ellos".

Con esa premisa, la revista lanzó sus redes para ver quién respondía. Y Luis Pliego ha sido claro sobre los resultados: "¿Quién contesta? Pues Pedro Sánchez". Después ha matizado que también respondió Irene Montero "y alguien más".

Todos los secretos tras la entrevista de Pedro Sánchez

Una vez que Pedro Sánchez aceptó, según ha relatado Pliego, se mostró completamente dispuesto a colaborar: "Pedro Sánchez se pone muy, muy proactivo y pone a nuestra disposición lo que queramos. Una sesión de fotos. En fin, él está por la labor". El director de ‘Lecturas’ ha explicado que, con ese material en la mano, la decisión fue natural: "Una vez que ya tenemos el material, ¿cómo no lo vamos a dar en papel? Y una vez que lo tienes en papel, ¿cómo no le vas a dar portada? ¿Qué le vas a dar, una ventana al presidente del Gobierno? Es como raro, ¿no?".

Además, el director de la revista ha aclarado el motivo por el que él no ha firmado la entrevista. Ion Aramendi le ha preguntado directamente y él ha dejado claro que el mérito era de otra persona: "Adrián López, el redactor que ha estado llamando a La Moncloa todos los días, ha hecho y firma la entrevista". Pliego ha justificado su decisión con contundencia: "Yo no voy a llegar allí y pegarle un codazo a una persona que se ha hecho trabajo para venir aquí”.

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