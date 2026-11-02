Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, reacciona al encuentro de su madre con Julio Iglesias Jr: ''Ella es muy valiente''

Javier Santos, el hijo biológico no reconocido de Julio Iglesias, ha concedido una entrevista a 'La tarde se mueve' en la que ha reaccionado al encuentro que su madre mantuvo con Julio José Iglesias Jr tras un concierto de este. Santos ha reconocido que no tenía conocimiento previo de lo ocurrido y que se ha enterado prácticamente en directo: "No, qué va. No lo sabía. Bueno, a ver, no sabía a qué había ido, hace poco me lo dijo, pero tampoco entró mucho en detalles y tampoco sé ni lo que ponía en la carta ni nada".
Según explicó María Edite en 'Fiesta', acudió al concierto de Julio José Iglesias Jr. con una carta destinada a Julio Iglesias y logró acceder al camerino del cantante. Allí, según ha contado ella misma, Julio José se levantó y la abrazó, recordando que se conocían de tiempo atrás. La madre de Javier Santos le pidió que entregara la carta a su padre, y él habría prometido hacerlo "al 1000%".
Al ser preguntado sobre la iniciativa de su madre, Javier Santos ha respondido con naturalidad: "Lo veo normal y lógico. Cuando vivíamos en Miami pues nos cruzábamos mucho y hablábamos y dialogábamos. Incluso él me había tratado como su hermano, presentándome a otras personas, amigos". Sin embargo, ha reconocido que él no se habría atrevido a hacer algo así: "Mi madre es muy valiente. Yo no me atrevería a hacer esas cosas".
Sobre si confía en que Julio José Iglesias Jr. entregará la carta a su padre, Santos se ha mostrado cauto: "No lo sé. No tengo ni idea. Solo lo sabe él". Preguntado por si su hermano lo dijo simplemente para quedar bien, ha respondido: "Es una pregunta que se la tendréis que hacer a él".
Javier Santos ha explicado que la etapa judicial ha terminado para él tras siete años de litigio: "Yo ya he pasado página. La etapa judicial es algo que para mí ha terminado. Ahora solo me queda esperar que entre la etapa emocional, en el sentido de que si algún día mi padre me quiere conocer, pues aquí estoy disponible".
Ha recordado que durante el proceso consiguió una prueba de ADN que considera un momento importante de su vida: "Fue algo muy bonito porque he podido demostrar que mi madre decía la verdad. A partir de ahí ya no depende de mí. Depende de unos jueces que tienen que tomar una decisión y al fin y al cabo no han querido entrar en el fondo. Se han quedado con las formas y ya no se puede hacer nada más".