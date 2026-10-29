La infanta Elena, consternada tras el accidente de tren: "Mi cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos"

'La tarde se mueve' ha emitido las emotivas declaraciones de la infanta Elena tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz. La hermana del Rey, visiblemente afectada, ha querido transmitir un mensaje de solidaridad y cariño a las víctimas y a sus familias, revelando además un dato que ha añadido un componente personal a sus palabras.

La infanta Elena expresa su consternación y su cercanía con las víctimas

La infanta Elena se ha detenido ante las cámaras para compartir cómo ha vivido la tragedia. "Estoy muy consternada. Yo iba a Albacete. O sea, que no iba en el mismo tren y teníamos un acto de Fundación Mapfre", ha explicado la hermana del Rey, que ha confirmado que canceló inmediatamente sus compromisos tras conocer lo sucedido.

En sus declaraciones, Elena de Borbón ha querido dirigirse directamente a los afectados: "Solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido sus seres queridos y estar ahí". Unas palabras que reflejan su conmoción.

La infanta Elena también ha mostrado su agradecimiento a quienes han trabajado en las labores de rescate y atención a los heridos. Por ello, ha querido "dar la enhorabuena por todos los servicios de emergencia, todos los agentes de seguridad y todo el mundo". "Estoy bastante consternada”, asegura con la voz temblorosa al hablar de lo sucedido.

El reconocimiento a la humanidad de la infanta Elena en el plató de Albacete

Los presentes en el plató de 'La tarde se mueve' han puesto en valor las declaraciones de la infanta Elena. Sandra Aladro ha destacado la naturalidad con la que la hermana del Rey se ha dirigido a la ciudadanía: "Ayer, la infanta Elena era una ciudadana española más, absolutamente compungida por lo que acababa de suceder, porque todos hemos cogido ese tren".

La colaboradora ha subrayado que la cercanía mostrada por la infanta Elena conecta con un sentimiento compartido por toda la sociedad: "Todos nos hemos visto en esa situación. Podíamos haber sido cualquiera". En su opinión, la decisión de detenerse ante las cámaras ha sido un gesto acertado: "Yo creo que la infanta Elena hizo muy bien en detenerse ante una cámara y compartir ese sufrimiento y esa solidaridad".

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