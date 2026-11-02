Las imágenes del enfado del padre de Lamine Yamal con la prensa tras ser preguntado por su última polémica

'La tarde se mueve' ha emitido en exclusiva las imágenes del tenso enfrentamiento entre Munir , padre de Lamine Yamal , y el equipo de reporteros del programa que acudió a preguntarle por el presunto altercado que protagonizó en el Aeropuerto de Barcelona .

Ion Aramendi ha conectado en directo con el reportero Marc Leirado, que ha relatado cómo el padre del futbolista les recibió de forma agresiva e intentó incluso azuzarles un perro sin bozal.

Según han apuntado varios medios, Munir habría protagonizado un fuerte altercado con una trabajadora de una cafetería del aeropuerto cuando supuestamente le llamaron la atención por dejar su chaqueta en una zona no permitida. Según los testigos, el padre de Lamine Yamal reaccionó increpando a la camarera y terminó escupiéndole en la cara. La situación se habría agravado cuando, presuntamente, intentó golpear con una silla a otro testigo que trató de defender a la trabajadora. El conflicto terminó con la intervención de la Guardia Civil, justo antes de que Munir se subiese a un avión rumbo a Londres para acompañar a su hijo en la gala del Balón de Oro.

Munir intenta azuzar un perro al equipo de 'La tarde se mueve'

Marc Leirado ha explicado en directo cómo fue el encuentro con el padre de Lamine Yamal: "La verdad que no. Normalmente no lo es, pero en esta ocasión ha sido muy desagradable con nosotros cuando tratábamos de hacer nuestro trabajo y preguntarle sobre este altercado que fue noticia".

Marc Leirado ha detallado los momentos más tensos: "Puedo contaros que el padre de Lamine Yamal nos quiso lanzar el perro para que nos atacara, a un perro sin bozal. Además, también empezó a correr hacia el cámara. No entendemos con qué finalidad, y además él se empezó a golpear contra una pared".

En las imágenes emitidas por el programa se ha podido ver cómo el reportero intentaba abordar a Munir con educación, felicitándole por el premio de su hijo y preguntándole por lo ocurrido en el aeropuerto. La respuesta de Munir ha sido tajante: "Sal de aquí, por favor, sal de mi camino". Y ante la insistencia del equipo, ha zanjado: "No a hablar con nadie". Desde su entorno, alguien ha gritado ante las cámaras: "Soy una persona, no soy un animal".

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