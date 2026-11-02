Exclusiva | Descubrimos cómo le ha quedado a Lucas, de 'Andy y Lucas', su nueva nariz tras su viaje a Turquía

'La tarde se mueve' ha hablado en exclusiva con Lucas, de 'Andy y Lucas', tras su último viaje a Turquía para someterse a un nuevo retoque en su nariz. El presentador Ion Aramendi ha explicado que el programa ha contactado con el cantante y que este ha confirmado que la intervención estaba prevista dentro de su proceso médico.
"Hemos hablado con Lucas de Andy Lucas tras su viaje a Turquía para retocarse la nariz. Creo que es la tercera ocasión en la que se retoca y forma parte del tratamiento. El cantante nos ha confirmado que era un retoque previsto dentro del proceso", confirma.
El propio Lucas ha hablado en exclusiva para el programa en el que ha detallado los motivos de su viaje. Según sus palabras, la operación no respondía a ninguna emergencia: "No por nada de urgencia, pero sí es porque la verdad que me toque retocar y posiblemente me tenga que coger cartílago otra vez y ponerme un poquito de cartílago". El cantante se encontraba en Turquía cuando envió el mensaje y aseguró estar a punto de entrar en quirófano.
Según ha informado el programa, el médico que le ha tratado habría valorado de forma muy positiva la evolución interna de la nariz, lo que habría permitido que finalmente no fuese necesario extraer cartílago adicional. La nariz, no obstante, se encontraría todavía algo inflamada, algo habitual en este tipo de intervenciones, aunque con buena evolución dentro de lo esperado en el proceso.
Lucas ha querido adelantarse a posibles especulaciones y ha explicado por qué decidió enviar el audio antes de regresar a España: "Este audio lo mando para evitar equívocos, para que la información sea correcta para cuando yo llegue a España, si me ven con una escayola o me ven por la calle con morado o lo que sea, que me digan 'joder, Lucas ha fracasado con su nariz' o 'Lucas le pasa algo otra vez en la cara'. No es que ha vuelto a retocar el tipo porque estos eran los pasos que había que seguir".