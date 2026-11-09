Belén Esteban habla, en exclusiva, con 'La tarde se mueve' tras los ataques de Rosario Mohedano: ''Es su momento, que hablen''

El reportero Darío del Alcázar ha hablado en exclusiva con Belén Esteban en el portal de su casa el día de su 53 cumpleaños para 'La tarde se mueve' .

Desde primera hora de la mañana, Belén ha recibido varios ramos de flores y felicitaciones. Preguntada por cuál ha sido la más especial, ha respondido: "Todas. Pero como comprenderéis, ya sabéis de quién. De mi niña, de mi madre, mi hija, pero de todos, mi familia, mis hermanos, todos y de mis amigos".

Belén Esteban esquiva las acusaciones de Rosario Mohedano

El reportero también le ha preguntado por Rosario Mohedano y las acusaciones que esta lanzó el viernes, en las que señalaba a Belén Esteban como responsable de haber filtrado información sensible sobre Ortega Cano y de una supuesta deuda. Belén se ha negado en redondo a entrar en el tema: "¿Tú te crees que yo de Rosario voy a hablar el día de mi cumpleaños? Hasta luego, Mari Carmen".

Preguntada por un deseo para el nuevo año, Belén Esteban ha sido escueta: "Pues que todo vaya bien". Y cuando el reportero le ha recordado que la audiencia le ha regalado la expulsión de Rosa Benito, ha zanjado con naturalidad: "Ay, qué pesados sois, iros ya, venga, que os vais a constipar".

El momento más revelador de la exclusiva ha llegado cuando Darío del Alcázar ha intentado que Belén se pronunciara sobre la entrevista de Rosario Mohedano y la expulsión de Rosa Benito. Belén ha sido tajante: "Darío, escúchame. Hoy es el día de mi cumpleaños. No voy a decir absolutamente nada. Creo que es el momento de ellas. Ellas que hablen, que digan, yo no voy a decir nada y ya cuando tenga que decir algo, lo diré yo. Pero hoy vamos a dejarme el día libre, por favor".

Belén ha confirmado que sí vio la entrevista de Rosario, pero ha insistido en no entrar al trapo: "Hoy es el día de mis cumpleaños. Es muy importante para mí. Estoy muy contenta. Estoy feliz. No voy a entrar a nada. Se ha dicho una, se ha dicho otra, se ha dicho, cada uno es libre de decir lo que quiera, pero te pido por favor que ya".

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