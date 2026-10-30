Antonio, el héroe de Urda, se reencuentra con Iñaki, el superviviente al que salvó: "No lo olvidaré nunca"

'La tarde se mueve' ha sido escenario de uno de los momentos más humanos tras la reciente catástrofe ferroviaria de Urda. Iñaki, superviviente del accidente ferroviario, y Antonio García, farmacéutico de la localidad y una de las primeras personas que acudió al lugar del siniestro para atender a los heridos, se han reencontrado en el programa de Telecinco para relatar en primera persona lo que vivieron aquel día y el vínculo que ha nacido entre ellos.
Antonio ha explicado que sigue recuperándose del impacto emocional de lo que presenció. "Lo importante es recuperar la mente porque es la que tengo más afectada, porque la verdad que las escenas que vi no las he visto nunca, nunca, ni creo que a nadie se las desea ni se quiera verlas", ha confesado el farmacéutico. A pesar de la dureza de aquellas horas, Antonio ha asegurado que hay gratificaciones que le ayudan a seguir adelante, como la amistad que ha forjado con Iñaki:
"Luego tiene gratificaciones como a este amigo que tengo aquí al lado, que ya es amigo, desde luego". Dirigiéndose directamente a Iñaki, Antonio le ha expresado su deseo de poder abrazarle cuando se recupere: "Lo que tengo esas ganas, Iñaki, de darte, de que se te cure la espalda para darte un fuerte abrazo y que no te duela".
Iñaki, por su parte, ha reconocido que su estado físico sigue siendo muy delicado. "Mal, muy, muy, muy dolorido estoy, no me puedo ni mover, tengo que estar cambiándome", ha señalado. Pero ha prometido a Antonio que, en cuanto pueda, irá a verle: "En cuanto pueda moverme, lo primero que voy a hacer va a ser a verte y a darte un abrazo y agradecerte. Eso que hiciste por mí, eso no lo olvidaré nunca, ni al pueblo, por supuesto". Además, el superviviente ha recordado también cómo fue llegar al polideportivo de Urda tras ser rescatado por Antonio.
Preguntado por el programa sobre a cuánta gente ha ayudado, Antonio ha explicado que trasladó a Iñaki en su propio coche hasta Urda porque le vio en mejor estado que otros heridos. "Iñaki estaba bastante bien dentro de lo que yo vi, por eso le traje en el coche para Urda, de aquel infierno que había allí, a un sitio más tranquilo, pero allí quedaba gente, imagínate, fatal, fatal, fatal", ha recordado.
El farmacéutico ha compartido también la historia de otra víctima a la que auxilió, un hombre llamado Mario, que se estaba despidiendo de su familia por teléfono en el lugar del accidente. "Solamente oía: 'Maite, te quiero mucho, cuida de los niños'", ha relatado Antonio. Según ha contado, la mujer de Mario le ha llamado días después para agradecerle lo que hizo: "Me llamó la tal Maite. 'Soy Maite, ¿eres Antonio García?'. Bueno, me dio un revuelto el cuerpo".
Antonio ha detallado que llevó medicamentos de su farmacia al lugar del siniestro para atender a los heridos. "Le di calmantes, que llevé para allá medicamentos de lo que podía ser útil allí. Me imagino que el dolor, más de uno se lo he calmado", ha afirmado. Iñaki ha corroborado sus palabras: "A mucho nos has calmado, Antonio". El farmacéutico ha querido repartir el mérito con todo el pueblo: "El único héroe no fui yo, sino todo el pueblo, toda la gente que allí acudió. Incluso vosotros mismos también fuisteis héroes al superar ese trauma tan tremendo que habéis sufrido".
Antes de despedirse del programa, Iñaki ha lanzado una petición que ha cerrado la entrevista. "Solo pido una cosa: que no se olvide esto. No podemos olvidar. Ha habido el anterior accidente hace 10 meses y estaba olvidado, ya no era noticia. No podemos vivir esta segunda vez y que se vuelva a olvidar también, por favor, ayudarnos a que no se olvide", ha reclamado el superviviente, en referencia al siniestro de Adamuz. Desde el programa se han comprometido con esa causa: "Déjalo de nuestra cuenta, que no se olvide y, por supuesto, que no se repita".