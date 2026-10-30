Antonio, el héroe de Urda, se reencuentra con Iñaki, el superviviente al que salvó: "No lo olvidaré nunca"

La tarde se mueve 30 octubre 2026

El farmacéutico Antonio García y el superviviente Iñaki han relatado en 'La tarde se mueve' cómo vivieron el accidente ferroviario de Urda y han pedido que la tragedia no caiga en el olvido.

'La tarde se mueve' ha sido escenario de uno de los momentos más humanos tras la reciente catástrofe ferroviaria de Urda. Iñaki, superviviente del accidente ferroviario, y Antonio García, farmacéutico de la localidad y una de las primeras personas que acudió al lugar del siniestro para atender a los heridos, se han reencontrado en el programa de Telecinco para relatar en primera persona lo que vivieron aquel día y el vínculo que ha nacido entre ellos.

Iñaki y Antonio, unidos por la tragedia del accidente ferroviario de Urda Antonio ha explicado que sigue recuperándose del impacto emocional de lo que presenció. "Lo importante es recuperar la mente porque es la que tengo más afectada, porque la verdad que las escenas que vi no las he visto nunca, nunca, ni creo que a nadie se las desea ni se quiera verlas", ha confesado el farmacéutico. A pesar de la dureza de aquellas horas, Antonio ha asegurado que hay gratificaciones que le ayudan a seguir adelante, como la amistad que ha forjado con Iñaki: "Luego tiene gratificaciones como a este amigo que tengo aquí al lado, que ya es amigo, desde luego". Dirigiéndose directamente a Iñaki, Antonio le ha expresado su deseo de poder abrazarle cuando se recupere: "Lo que tengo esas ganas, Iñaki, de darte, de que se te cure la espalda para darte un fuerte abrazo y que no te duela". Iñaki, por su parte, ha reconocido que su estado físico sigue siendo muy delicado. "Mal, muy, muy, muy dolorido estoy, no me puedo ni mover, tengo que estar cambiándome", ha señalado. Pero ha prometido a Antonio que, en cuanto pueda, irá a verle: "En cuanto pueda moverme, lo primero que voy a hacer va a ser a verte y a darte un abrazo y agradecerte. Eso que hiciste por mí, eso no lo olvidaré nunca, ni al pueblo, por supuesto". Además, el superviviente ha recordado también cómo fue llegar al polideportivo de Urda tras ser rescatado por Antonio.