'La tarde se mueve' ha contado con la presencia de Paula Fraga, abogada y amiga del maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Urda, quien ha explicado el posicionamiento de Antonio respecto a sus condiciones laborales. Además, Alfonso Egea , periodista, ha reivindicado su papel, especialmente después de todas las especulaciones que se han hecho en las últimas horas.

Alfonso Egea sitúa al maquinista Antonio como un héroe

Alfonso Egea ha tomado la palabra en el plató para colocar al maquinista "en el justo lugar donde se merece". Según ha explicado, Antonio conducía un convoy que, de acuerdo con los datos de Renfe, “llegó a alcanzar los 236 km/h”. Gracias a su intervención, “el tren chocó a 130 km/h”, una reducción que resultó decisiva para los 544 pasajeros que viajaban a bordo.

"Antonio sabía perfectamente que, para él, no iba a haber escapatoria. Él estaba viendo venir el tren. Pero cada kilómetro por hora que él consiguió reducir la velocidad del tren salvó la vida de alguno de los 544 pasajeros", ha afirmado Egea.

El colaborador ha cargado contra quienes difundieron los audios sin autorización de la familia: "Lejos de criminalizarlo, como se hizo anoche ofreciendo su voz a todo el país sin consultar a la familia, quiero colocarlo en el lugar del héroe que tal vez ha salvado muchas vidas humanas".

Borja Méndez ha insistido en esa misma línea: "Cada metro salvó una vida, cada metro salvó una vida". Además, ha recordado que la jueza que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario e impedido que cualquier persona ajena a la investigación acceda a la zona del siniestro. "Todos sabemos lo que pasó en Adamuz", ha señalado, vinculando ambos episodios.

También ha denunciado que, con la filtración de los audios, se ha puesto “en el disparadero” tanto al maquinista como a un operador “que está en estado de shock y que está muy mal ahora mentalmente”, y ha subrayado que solo “la justicia dirimirá responsabilidades”.

Paula Fraga habla de las condiciones laborales de Antonio: “Él estaba muy preocupado”

Paula Fraga ha ofrecido un testimonio directo sobre las preocupaciones que Antonio le trasladaba. "Yo tenía una relación muy cercana con Antonio. Hablaba habitualmente con él", ha explicado.

Según ha relatado, el maquinista "estaba muy preocupado" por las condiciones del servicio ferroviario. Tras el accidente de Adamuz, Antonio le expresó "inseguridad" y "malestar porque no se escuchaban las reclamaciones de los operarios". Fraga ha recordado que, incluso antes de aquel suceso, ya había huelgas por las condiciones laborales de los trabajadores y por "la degradación de la seguridad en el sistema ferroviario".

"Fue uno de los trabajadores que alzó la voz por la degradación del servicio público, por el deterioro de las infraestructuras, y siento decir que su muerte ha sido causada por la incompetencia de quienes no lo han escuchado", ha afirmado Paula Fraga, que ha pedido que se exijan "responsabilidades penales y políticas".

La abogada también ha cargado duramente contra la filtración de las grabaciones, que ha calificado de "operación política": “Es deplorable que la familia haya tenido que escuchar las últimas palabras de Antonio en esa grabación filtrada. Es una decrepitud moral absolutamente execrable que no podemos tolerar".

Paula Fraga ha concluido su intervención enviando "un abrazo inmenso a la familia" y pidiendo que, de una vez, se escuche a los operarios para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

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