LIDLT 19 abril 2026

La luz de la tentación, los tentadores vip y las normas rotas incendian las villas en la primera semana del reaity

Si algo hemos aprendido en esta primera semana de 'La isla de las tentaciones 10' es que aquí no hay margen para la calma. Hemos asistido a una cadena de momentos muy concretos y absolutamente decisivos que han hecho saltar por los aires la convivencia, la confianza y hasta las propias normas del programa. Hablamos de escenas muy específicas que ya forman parte de la historia del reality: discusiones que han obligado a intervenir, decisiones que han dejado a todos en shock y situaciones inéditas que han cambiado las reglas del juego. Vamos a repasarlas una a una: El enfrentamiento entre chicas y solteras: “Sois unas maleducadas” El reencuentro arrancó con tensión, pero lo que vimos fue mucho más allá. El momento exacto en el que todo estalla llega cuando las chicas y las solteras empiezan a lanzarse reproches sin filtro.

Vivimos un tenso enfrentamiento entre las chicas y las solteras en la primera semana del reality.

Nos encontramos con un cruce directo de acusaciones que sube de nivel cuando se pronuncia una frase que lo cambia todo: “sois unas maleducadas”. A partir de ahí, el enfrentamiento se convierte en uno de los más duros que hemos visto, obligando a intervenir para frenar la escalada. Las chicas ven las primeras imágenes de la fiesta Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando las chicas ven por primera vez imágenes de la fiesta de sus novios en la otra villa. La reacción es inmediata. La incredulidad se mezcla con la rabia, y todo estalla con una pregunta que resume perfectamente el momento: “¿Qué hace?”. Fuimos testigos de cómo, en cuestión de segundos, la confianza empezaba a romperse en directo. Este visionado marca un punto de inflexión: ya no hay marcha atrás. Suena la luz de la tentación y se descubre al primero en caer La tensión acumulada explota definitivamente cuando suena varias veces la luz de la tentación. Pero el momento clave llega con la confirmación de la identidad del primer participante que cruza los límites. La reacción es de incredulidad total: “¿Ya? ¿Es de verdad?”. Nadie esperaba que ocurriera tan pronto, y precisamente por eso el impacto es mayor. Aquí entendemos que esta edición va a ser diferente: las tentaciones no esperan. El derrumbe de Ainhoa tras la alarma de Álex Uno de los momentos más emocionales (y más duros de ver) lo protagoniza Ainhoa. Tras escuchar la alarma relacionada con Álex, se rompe completamente. Entre lágrimas, verbaliza una frase que refleja el estado de su relación: “¿Cómo voy a confiar en ti?”. Asistimos a un momento de vulnerabilidad absoluta, en el que necesita incluso el apoyo de Sandra Barneda. Este episodio pone rostro al daño real que provoca la experiencia. Nerea amenaza con irse: “Me estoy volviendo loca” La montaña rusa emocional de Nerea nos deja otro de los momentos clave de la semana. Todo ocurre cuando descubre que José no se ha despedido de ella.

La reacción es inmediata: amenaza con abandonar la experiencia. “Me estoy volviendo loca”, asegura, visiblemente superada. La situación evidencia hasta qué punto los pequeños gestos pueden desatar grandes crisis. La llegada de los tentadores vip y sus elecciones El giro de guion llega con la entrada de los tentadores vip: Claudia, Nieves, Óscar y David. Pero el momento concreto que marca la diferencia es cuando deciden, uno a uno, a quién quieren conquistar. Las caras de sorpresa lo dicen todo. “Esto no me lo esperaba” se convierte en la frase más repetida. Nosotros vemos cómo estas elecciones generan incomodidad, celos y nuevas inseguridades. Sandra Barneda expulsa a Christian y a Luis por saltarse las normas Sin duda, uno de los momentos más históricos de la semana. Durante la ceremonia de collares, Sandra Barneda toma una decisión contundente: expulsar a Christian y a Luis por incumplir las normas. La advertencia es clara: “Esto va a tener consecuencias graves”. Esta escena inédita deja claro que esta edición no va a permitir excesos sin castigo. Álex rompe las reglas y corre desesperado gritando “¡Amor!” Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, llega una de las imágenes más impactantes. De camino a las villas, las parejas vuelven a saltarse las normas… pero hay un momento que sobresale por encima del resto.

Otra vez las normas saltan por los aires: Álex corre por la playa buscando a Ainhoa y gritando "'¡Amor!" cuando tenían que irse a sus villas.