El cambio físico de las parejas de 'La isla de las tentaciones 10': su antes y después de salir en televisión

LIDLT 19 abril 2026

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones 10' acaban de llegar a nuestras vidas. Sabemos cómo son ahora, pero ¿quieres saber cómo eran antes?

Comienza una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' y lo hace con la ilusión de la primera, sobre todo la de las parejas que se han atrevido a dar el paso y no han dudado en poner a prueba su relación en el reality. Algunos quieren demostrar que están hechos el uno para el otro, otros que, a pesar de unos comienzos complicados, su amor actualmente es tan fuerte que lo puede todo. Para algunos, el paso por el programa es la última oportunidad que le dan a su relación. Todas las parejas llegan con la intención de probarse a sí mismas y, aunque seguramente piensen que están completamente preparados para esta aventura, nadie lo tendrá sencillo. Para comprobar si su amor es verdadero y su relación fuerte, se enfrentarán a la prueba definitiva: la tentación. Poco importa si llevan juntos un año, dos u once, como es el caso de una de ellas, la compuesta por Atamán y Leila, tampoco los problemas que hayan tenido en el pasado o los planes que tengan para el futuro. La isla de las tentaciones podrá su mundo patas arriba y hará que sus dudas y miedos salgan a la luz, solo queda esperar para ver si son capaces de superarlos.

Luis y Julia, pareja de 'La isla de las tentaciones 10'

Esta nueva aventura contará con algunas novedades que harán la experiencia más interesante para los participantes, pero también más intensa. Uno de los puntos fuertes es poder conocer un poco más a las parejas, ver cómo es su relación y cómo va evolucionando. También conocerles a ellos individualmente, saber quiénes son, cómo piensan y lo que sienten. Saber un poco más sobre ellos se convierte en algo imprescindible, una curiosidad que nos invita también a querer saber cómo eran en el pasado y en esto pueden ayudarnos sus redes sociales, que recogen sus mejores instantáneas, pero también aquellas que compartieron cuando no esperaban convertirse en estrellas de este reality y que nos ayudan a darnos cuenta de que el tiempo pasa para todos. Así han cambiado algunos de los concursantes de 'La isla de las tentaciones 10' Las redes sociales son el escaparate perfecto para mostrarle al mundo la imagen de nosotros mismos que queremos ofrecer, pero no siempre es la misma. Esto puede entenderse de una forma más metafórica, con el tiempo cambiamos y maduramos, pero también más literal, porque si descendemos lo suficiente en el feed de algunas personas, podemos ver esas fotografías que subieron hace años, una prueba de lo mucho que han cambiado físicamente. En algunos casos no es así, tal y como sucede en el caso de Ainhoa, pareja de Álex, cuya primera fotografía es del año 2024 y los cambios físicos en ella no son destacables. Igual que ahora, muestra a la misma joven de cabello rubio y rasgos dulces. A su novio le sucede algo parecido, desde su primera fotografía compartida en 2023 los cambios son poco notables, incluso mantiene el mismo look, aunque puede que con la barba un poco más larga.

Esta es también la situación de María del Mar, que desde 2018 luce el mismo look, con su larga melena morena, que ahora luce castaña. No sucede lo mismo con su pareja, Christian, pero claro, su primera fotografía compartida en 2015 (cuando cumplió 19 años) es un recuerdo de su infancia, cuando apenas comenzaba a andar. Julia asegura tener algunas inseguridades en su relación con Luis, y haberse sentido invisible en ocasiones. Su cuenta de Instagram muestra su evolución desde 2021 y lo cierto es que pocos cambios pueden apreciarse, parece que el tiempo no pasa por ella. Luis, en sus primeras publicaciones, ya mostraba su pasión por la moda y la fotografía, pero lo hacía con un septum en la nariz.

No hay demasiados cambios en Nerea tampoco, pero sus primeras fotografías con del año 2022, ya tenía sus tatuajes y también su larga melena, también había descubierto que la luz del final del día saca su mejor versión. Su pareja, José, también publicó por primera vez en 2022, con algún tatuaje menos y un poco menos de masa muscular, pero con el mismo espíritu que mantiene ahora (y también la misma cara). Seis años han pasado desde la primera fotografía que publicó Atamán en su cuenta de Instagram y lo cierto es que el joven no ha cambiado demasiado, por lo menos físicamente. Más atrevida es Leila, que nos invita a conocerles a ambos durante el año 2014, cuando ella lucía una larga melena casi platino y él ya lucía su característica perilla. Si bien los primeros años publicó poco, las fotografías de Leila permiten seguir la evolución física y personal de la pareja.