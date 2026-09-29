Una revelación de Jorge Calabrés ha dejado sin palabras a la mesa de ' Horizonte '. El periodista ha dado nuevos detalles sobre el chat que, según ha explicado en el programa, compartían algunas de las personas a las que se viene vinculando con la denominada “cloaca del PSOE” . Un grupo que tenía un nombre, aparentemente, inocente: “Vacaciones y viajes” .

“¿Qué decía el chat de la cloaca de este programa?”, ha preguntado directamente Iker Jiménez sin ocultar su gran curiosidad. Calabrés ha comenzado entonces a desgranar algunos detalles de unas conversaciones que, según ha asegurado, llevaban varios días reservándose.

Según ha explicado, en ese chat estaban Javier Pérez Dolset, Leire Díez, Joaquín Parra y Sáenz de Tejada. Pero lo que más ha llamado la atención de Iker Jiménez y del resto de colaboradores ha sido descubrir que, de acuerdo con el relato de Calabrés, sus integrantes seguían muy de cerca lo que se contaba en ‘Horizonte’: “Sí que estaban bastante pendientes de ‘Horizonte”.

Unas informaciones que habrían provocado un “cisma”

Pero Calabrés todavía guardaba una revelación más. Según ha contado, determinadas informaciones emitidas en el programa no solo fueron comentadas dentro de aquel grupo, sino que habrían terminado provocando una fuerte desconfianza entre sus integrantes.

“Hay algunas informaciones que damos en este programa que se comentan y provocan un cisma en la cloaca”, ha señalado. La afirmación ha sorprendido a Iker Jiménez, que así lo ha manifestado: “¿Hay un cisma en la cloaca por lo que se dice aquí?”. Calabrés ha ido un paso más allá: “Lo que pasa es que intentan buscar al topo entre unos y otros”.