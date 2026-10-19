Tener plantas en casa y convivir con un gato es perfectamente posible, pero no todas son seguras para nuestros felinos. Algunas especies pueden provocar desde molestias digestivas hasta intoxicaciones graves si el animal las muerde o ingiere.

Los gatos son animales curiosos y es habitual que exploren su entorno mordisqueando hojas o tallos. Por eso, conocer qué plantas pueden resultar peligrosas y cuáles son alternativas seguras es fundamental para evitar riesgos.

Plantas tóxicas para gatos que debes conocer

Algunas de las plantas más habituales en los hogares pueden resultar perjudiciales para la salud de los gatos.

Los lirios son especialmente peligrosos. Incluso pequeñas cantidades de determinadas especies pueden provocar daños renales graves. El polen y el agua del jarrón también suponen un riesgo, por lo que es recomendable evitar tenerlos en casa si convives con un gato.

El aloe vera, aunque es muy popular, puede provocar vómitos y diarrea si se ingiere. Algo parecido ocurre con el poto, que contiene sustancias capaces de causar irritación en la boca, salivación excesiva y dificultad para tragar.

Otra planta que conviene evitar es la dieffenbachia, cuyas hojas pueden provocar inflamación e irritación en la boca y la garganta.

Por último, la azalea también es tóxica para los gatos. Su ingesta puede causar problemas digestivos, debilidad y, en los casos más graves, alteraciones cardíacas o neurológicas.

¿Qué plantas son seguras para los gatos?

Si te gusta decorar tu casa con plantas, existen alternativas que no se consideran tóxicas para los gatos.

La pilea, la calathea, la palmera areca y el helecho de Boston son algunas opciones que puedes incorporar a tu hogar.