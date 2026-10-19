Tener plantas en casa y convivir con un gato es perfectamente posible, pero no todas son seguras para nuestros felinos. Algunas especies pueden provocar desde molestias digestivas hasta intoxicaciones graves si el animal las muerde o ingiere.
Los gatos son animales curiosos y es habitual que exploren su entorno mordisqueando hojas o tallos. Por eso, conocer qué plantas pueden resultar peligrosas y cuáles son alternativas seguras es fundamental para evitar riesgos.
Algunas de las plantas más habituales en los hogares pueden resultar perjudiciales para la salud de los gatos.
Los lirios son especialmente peligrosos. Incluso pequeñas cantidades de determinadas especies pueden provocar daños renales graves. El polen y el agua del jarrón también suponen un riesgo, por lo que es recomendable evitar tenerlos en casa si convives con un gato.
El aloe vera, aunque es muy popular, puede provocar vómitos y diarrea si se ingiere. Algo parecido ocurre con el poto, que contiene sustancias capaces de causar irritación en la boca, salivación excesiva y dificultad para tragar.
Otra planta que conviene evitar es la dieffenbachia, cuyas hojas pueden provocar inflamación e irritación en la boca y la garganta.
Por último, la azalea también es tóxica para los gatos. Su ingesta puede causar problemas digestivos, debilidad y, en los casos más graves, alteraciones cardíacas o neurológicas.
Si te gusta decorar tu casa con plantas, existen alternativas que no se consideran tóxicas para los gatos.
La pilea, la calathea, la palmera areca y el helecho de Boston son algunas opciones que puedes incorporar a tu hogar.
Eso sí, que una planta no sea tóxica no significa que tu gato deba comerla. Mordisquear o ingerir grandes cantidades de cualquier planta puede provocar molestias digestivas, por lo que es recomendable evitar que lo haga.
Los síntomas pueden variar dependiendo de la planta y de la cantidad ingerida. Entre las señales de alerta más habituales se encuentran los vómitos, la diarrea, la salivación excesiva, la irritación de la boca o la pérdida de apetito.
En situaciones más graves, el gato puede presentar debilidad, temblores, dificultades para respirar o alteraciones en su comportamiento.
Es importante recordar que algunas intoxicaciones pueden no presentar síntomas inmediatos, por lo que no conviene esperar a que aparezcan para actuar.
Si sospechas que tu gato ha mordido o ingerido una planta peligrosa, contacta inmediatamente con un veterinario, aunque todavía no presente síntomas.
Si es posible, identifica la planta o haz una fotografía para facilitar su reconocimiento. No intentes provocar el vómito ni administrar remedios caseros sin indicación profesional.
En el caso de los lirios, la atención veterinaria urgente es especialmente importante, incluso si solo ha estado en contacto con el polen o ha bebido agua del jarrón.
La mejor prevención es conocer las plantas que tienes en casa y elegir especies compatibles con la seguridad de tu gato.