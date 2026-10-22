La diabetes también puede afectar a los perros. Aunque es una enfermedad que requiere control veterinario, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden ayudar a mantener su calidad de vida.
Pero ¿cómo saber si un perro puede tener diabetes? Estos son los principales síntomas y cuidados que debes conocer.
La diabetes aparece cuando el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente. Como consecuencia, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre.
Puede aparecer en perros de diferentes edades y razas, aunque es más frecuente en animales adultos y con sobrepeso.
Hay algunas señales que pueden hacer sospechar de diabetes:
- Bebe más agua de lo habitual.
- Orina con mayor frecuencia.
- Pierde peso sin una causa aparente.
- Está más cansado o tiene menos energía.
- Tiene más hambre de lo normal.
- En algunos casos, pueden aparecer vómitos, diarrea o problemas de visión.
Si estos cambios se mantienen en el tiempo, es importante consultar con el veterinario.
Reconocer los cambios en el comportamiento y los hábitos de tu perro es importante para detectar posibles problemas de salud. En este carrusel de IUMIUKY te contamos algunas de las señales a las que debes prestar atención y qué debes saber sobre la diabetes canina.
El veterinario puede realizar una exploración y solicitar análisis de sangre y de orina para comprobar los niveles de glucosa y confirmar si existe diabetes.
El diagnóstico no debe basarse únicamente en los síntomas, ya que pueden aparecer también en otras enfermedades.
En muchos casos, el tratamiento requiere insulina, administrada según la pauta establecida por el veterinario. La dosis y la frecuencia dependerán de cada perro.
La alimentación también desempeña un papel importante. Mantener horarios de comida regulares y una dieta adaptada a sus necesidades ayuda a controlar los niveles de glucosa.
Además, el veterinario puede recomendar controles periódicos para comprobar que el tratamiento está funcionando correctamente.
Sí. La diabetes requiere constancia y seguimiento, pero con el tratamiento adecuado muchos perros pueden mantener una buena calidad de vida durante años.
Si notas que tu perro bebe, orina o come mucho más de lo habitual, o pierde peso sin explicación, consulta con un veterinario. Detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia.