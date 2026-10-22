La diabetes también puede afectar a los perros. Aunque es una enfermedad que requiere control veterinario, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden ayudar a mantener su calidad de vida.

Pero ¿cómo saber si un perro puede tener diabetes? Estos son los principales síntomas y cuidados que debes conocer.

¿Qué es la diabetes canina?

La diabetes aparece cuando el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente. Como consecuencia, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre.

Puede aparecer en perros de diferentes edades y razas, aunque es más frecuente en animales adultos y con sobrepeso.