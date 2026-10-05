Cada vez es más habitual que perros y gatos compartan hogar. Aunque la convivencia entre ambas especies suele ser tranquila, existen algunas enfermedades e infecciones que pueden transmitirse entre ellas y afectar a su bienestar.

Conocer los riesgos, mantener unas buenas medidas de higiene y seguir el calendario de vacunación son aspectos fundamentales para proteger la salud de las mascotas y prevenir posibles contagios.

Enfermedades más comunes entre perros y gatos

Algunas enfermedades infecciosas pueden afectar tanto a perros como a gatos, aunque no todas se transmiten de la misma forma ni presentan los mismos síntomas.

La rabia, por ejemplo, es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y se transmite principalmente a través de mordeduras. La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenirla.

La tiña, una infección causada por hongos, puede propagarse por contacto directo o mediante objetos contaminados, mientras que bacterias como la Bordetella bronchiseptica pueden provocar problemas respiratorios, tos y estornudos.

Otras enfermedades, como la leptospirosis o la giardiasis, están relacionadas con el contacto con agua o alimentos contaminados y pueden causar síntomas digestivos, fiebre o problemas renales.

Además, los parásitos externos, como las pulgas y las garrapatas, pueden afectar a ambas especies y favorecer la aparición de otras enfermedades.