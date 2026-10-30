Algunas razas pierden menos pelo o tienen un tipo de pelaje que puede ayudar a reducir la dispersión de caspa por el entorno. Aun así, la reacción puede variar mucho de una persona a otra e incluso entre perros de la misma raza.

El término hipoalergénico significa que un animal tiene menos probabilidades de provocar una reacción alérgica , pero no que esté completamente libre de alérgenos.

La reacción alérgica no depende únicamente del pelo. Las proteínas que pueden provocar alergia también están presentes en la saliva, la piel y la caspa del animal. Por eso, convivir con un perro considerado hipoalergénico no garantiza que una persona alérgica no vaya a tener síntomas.

¿Eres alérgico y estás pensando en tener perro? Antes de elegir una raza hay algo importante que debes saber: no existen perros completamente libres de alérgenos . Sin embargo, algunas razas pueden producir o dispersar menos partículas alergénicas y resultar más fáciles de tolerar para determinadas personas.

7 razas de perros que pueden ser más adecuadas para personas alérgicas

Caniche

Es una de las razas más conocidas cuando se habla de perros hipoalergénicos. Su pelo rizado pierde poco pelo y requiere un mantenimiento regular. Además, existen diferentes tamaños, desde el caniche toy hasta variedades más grandes.

Bichón frisé

Pequeño, sociable y juguetón, el bichón frisé tiene un pelaje rizado que requiere cepillado y cuidados frecuentes para mantenerse en buenas condiciones.

Schnauzer miniatura

Su pelaje áspero y su tamaño compacto lo convierten en una de las razas que suelen aparecer en las listas de perros potencialmente mejor tolerados por personas con alergia. Es un perro activo, inteligente y con mucha personalidad.

Bichón maltés

Su característico pelo largo y sedoso pierde relativamente poco pelo. Sin embargo, necesita cepillados frecuentes para evitar enredos y mantener el pelaje limpio.

Shih Tzu

Es un perro pequeño y cariñoso con un pelaje que requiere bastante mantenimiento. Los cuidados regulares ayudan a mantener tanto su piel como su pelo en buenas condiciones.

Crestado chino

La variedad sin pelo puede parecer una opción evidente para las personas alérgicas, pero tener menos pelo no significa producir menos alérgenos. Estos perros también necesitan cuidados específicos de la piel.

Perro de agua español

Su característico pelo rizado y lanoso requiere un mantenimiento adecuado. Es una raza inteligente, activa y enérgica, por lo que necesita ejercicio y estimulación. ¿Cómo reducir los alérgenos en casa? Elegir una raza puede ser importante, pero también lo es la forma en la que se convive con el animal. Algunas medidas pueden ayudar a reducir la presencia de alérgenos en el hogar:

- Cepillar y cuidar regularmente el pelaje, siguiendo las necesidades de cada raza.

- Limpiar con frecuencia las zonas donde el perro pasa más tiempo.

- Lavar su cama, mantas y otros textiles.

- Mantener, si es necesario, algunas zonas de la casa libres del acceso del animal, como el dormitorio de la persona alérgica.

- Consultar con un profesional sanitario si existen alergias diagnosticadas o síntomas frecuentes.

Antes de elegir un perro, convive con él Si tienes alergia y estás pensando en incorporar un perro a tu familia, lo más recomendable es pasar tiempo con el animal concreto antes de tomar una decisión. La respuesta alérgica puede variar entre personas e incluso entre individuos de una misma raza. Y recuerda: elegir un perro no debería depender solo de si pierde mucho o poco pelo. Su tamaño, nivel de actividad, carácter, necesidades de cuidados y estilo de vida también son factores fundamentales para encontrar al compañero adecuado.