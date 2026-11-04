Las pequeñas escamas blancas que aparecen en el pelaje de los gatos suelen asociarse a la sequedad de la piel, pero también pueden ser una señal de alergias, parásitos o problemas de salud. Aunque en muchos casos no se trata de algo grave, conviene prestar atención a otros síntomas para detectar si existe una causa subyacente.
La caspa puede aparecer por diferentes motivos. Un ambiente demasiado seco, una alimentación pobre en determinados nutrientes o la falta de ácidos grasos esenciales pueden afectar a la salud de la piel. También es habitual que algunas alergias, tanto alimentarias como ambientales, provoquen irritación y descamación.
Los parásitos, como las pulgas o ciertos ácaros, son otra de las causas más comunes, al igual que algunas infecciones cutáneas. Además, enfermedades como la obesidad o determinados trastornos hormonales pueden dificultar que el gato mantenga su pelaje en buen estado.
En algunos casos, los gatos mayores o con problemas de movilidad dejan de acicalarse correctamente, lo que favorece la acumulación de células muertas y la aparición de caspa.
Además de las escamas blancas, conviene observar si el animal se rasca más de lo habitual, pierde pelo, presenta irritación en la piel o modifica sus hábitos de aseo.
Si estos síntomas aparecen de forma continuada, es recomendable consultar con un veterinario para identificar el origen del problema.
Mantener una alimentación equilibrada, cepillar el pelaje con frecuencia y seguir un calendario adecuado de desparasitación son algunas de las medidas que ayudan a prevenir la aparición de caspa.
También es importante evitar ambientes excesivamente secos y prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento del animal. Ante la duda, un diagnóstico profesional permitirá determinar la causa y aplicar el tratamiento más adecuado.