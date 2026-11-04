Las pequeñas escamas blancas que aparecen en el pelaje de los gatos suelen asociarse a la sequedad de la piel, pero también pueden ser una señal de alergias, parásitos o problemas de salud. Aunque en muchos casos no se trata de algo grave, conviene prestar atención a otros síntomas para detectar si existe una causa subyacente.

Las causas más frecuentes

La caspa puede aparecer por diferentes motivos. Un ambiente demasiado seco, una alimentación pobre en determinados nutrientes o la falta de ácidos grasos esenciales pueden afectar a la salud de la piel. También es habitual que algunas alergias, tanto alimentarias como ambientales, provoquen irritación y descamación.

Los parásitos, como las pulgas o ciertos ácaros, son otra de las causas más comunes, al igual que algunas infecciones cutáneas. Además, enfermedades como la obesidad o determinados trastornos hormonales pueden dificultar que el gato mantenga su pelaje en buen estado.

En algunos casos, los gatos mayores o con problemas de movilidad dejan de acicalarse correctamente, lo que favorece la acumulación de células muertas y la aparición de caspa.