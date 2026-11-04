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Iumiuky
Iumiuky05 noviembre 2026

Caspa en gatos: por qué aparece y cuándo debes preocuparte

La caspa en los gatos puede aparecer por sequedad, alergias o problemas de salud. Descubre sus causas, cómo cuidar su piel y cuándo acudir al veterinario.
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Las pequeñas escamas blancas que aparecen en el pelaje de los gatos suelen asociarse a la sequedad de la piel, pero también pueden ser una señal de alergias, parásitos o problemas de salud. Aunque en muchos casos no se trata de algo grave, conviene prestar atención a otros síntomas para detectar si existe una causa subyacente. 

Las causas más frecuentes 

La caspa puede aparecer por diferentes motivos. Un ambiente demasiado seco, una alimentación pobre en determinados nutrientes o la falta de ácidos grasos esenciales pueden afectar a la salud de la piel. También es habitual que algunas alergias, tanto alimentarias como ambientales, provoquen irritación y descamación. 

Los parásitos, como las pulgas o ciertos ácaros, son otra de las causas más comunes, al igual que algunas infecciones cutáneas. Además, enfermedades como la obesidad o determinados trastornos hormonales pueden dificultar que el gato mantenga su pelaje en buen estado. 

En algunos casos, los gatos mayores o con problemas de movilidad dejan de acicalarse correctamente, lo que favorece la acumulación de células muertas y la aparición de caspa. 

La caspa en los gatos es una afección cutánea en la que la piel se descama y produce pequeñas partículas blancas que se adhieren al pelaje
La caspa en los gatos es una afección cutánea en la que la piel se descama y produce pequeñas partículas blancas que se adhieren al pelaje

Cómo saber si existe un problema 

Además de las escamas blancas, conviene observar si el animal se rasca más de lo habitual, pierde pelo, presenta irritación en la piel o modifica sus hábitos de aseo. 

Si estos síntomas aparecen de forma continuada, es recomendable consultar con un veterinario para identificar el origen del problema. 

Cómo cuidar la piel de tu gato 

Mantener una alimentación equilibrada, cepillar el pelaje con frecuencia y seguir un calendario adecuado de desparasitación son algunas de las medidas que ayudan a prevenir la aparición de caspa. 

También es importante evitar ambientes excesivamente secos y prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento del animal. Ante la duda, un diagnóstico profesional permitirá determinar la causa y aplicar el tratamiento más adecuado. 

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