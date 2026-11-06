¿Alguna vez has visto a tu perro mover las patas, gemir o incluso ladrar mientras duerme? Aunque pueda parecer extraño, los perros también sueñan, y algunos de estos movimientos forman parte de su descanso.

Pero ¿qué sueñan y cómo podemos saber si están soñando?

¿Cómo saber si tu perro está soñando?

Al igual que las personas, los perros atraviesan distintas fases del sueño. Durante la fase REM, pueden experimentar movimientos involuntarios relacionados con la actividad cerebral.

Es habitual que muevan las patas como si estuvieran corriendo, emitan pequeños ladridos o gemidos e incluso presenten ligeros temblores. Estos comportamientos suelen ser normales cuando son breves y el perro continúa descansando tranquilamente.

¿Qué sueñan los perros?

Aunque no podemos saber con certeza qué sueñan, los investigadores consideran posible que sus sueños estén relacionados con experiencias cotidianas.

Jugar, correr por el parque, explorar nuevos lugares o interactuar con otros animales podrían formar parte de ellos. Incluso es posible que sueñen con las personas con las que conviven.

Además, se cree que el sueño contribuye a procesar experiencias y consolidar recuerdos.