Pequeños, coloridos y muy sociables, los periquitos se han convertido en una de las aves más populares como mascota. Su inteligencia, su carácter juguetón y su capacidad para adaptarse a la vida en casa hacen que muchas personas los elijan como compañeros, aunque necesitan atención y cuidados diarios para mantenerse sanos y felices.
Si estás pensando en convivir con uno, estas son algunas de las cosas que debes saber sobre su personalidad y sus necesidades.
Los periquitos destacan por su energía y su carácter extrovertido. Les encanta explorar su entorno, interactuar con otros pájaros y pasar tiempo con las personas que forman parte de su día a día.
Además, son aves inteligentes y, con paciencia, algunos pueden llegar a imitar sonidos e incluso aprender algunas palabras. También necesitan estímulos para evitar el aburrimiento, por lo que los juguetes, las actividades y la interacción diaria son importantes para su bienestar.
Aunque cada ejemplar tiene su propia personalidad, suelen ser animales curiosos y activos que pueden mostrarse muy cercanos cuando establecen un vínculo de confianza.
El espacio en el que vive es fundamental para su bienestar. Un periquito necesita una jaula lo suficientemente amplia para moverse y estirar las alas, con perchas y diferentes elementos que le permitan mantenerse activo.
Siempre que sea posible y en un entorno seguro, también es recomendable que pueda salir de la jaula para ejercitarse y volar. Durante estos momentos, es importante evitar ventanas abiertas, otros animales o cualquier elemento que pueda suponer un riesgo.
Los juguetes y objetos para explorar también ayudan a mantenerlo activo y estimulado. Conviene ofrecerle diferentes opciones y renovarlas de vez en cuando para evitar que pierda el interés.
La alimentación también juega un papel fundamental. Aunque las semillas pueden formar parte de su dieta, no deberían ser el único alimento que recibe.
Su alimentación debe ser variada y adaptada a sus necesidades, incorporando alimentos específicos para aves y pequeñas cantidades de frutas y verduras adecuadas. Además, debe disponer siempre de agua limpia y fresca.
La cantidad y el tipo de alimento pueden variar según factores como la edad, el nivel de actividad o el estado de salud, por lo que ante cualquier duda es recomendable consultar con un veterinario especializado en aves.
Mantener la jaula limpia es otra parte esencial de sus cuidados. Los recipientes de comida y agua deben mantenerse en buenas condiciones y es necesario retirar con frecuencia los restos y residuos.
Los periquitos también necesitan descansar y mantener una rutina estable. Colocar la jaula en una zona tranquila de la casa, alejada de corrientes de aire, ruidos constantes o cambios bruscos de temperatura, puede ayudar a que se sientan más seguros.
Además, las revisiones veterinarias pueden ayudar a detectar posibles problemas de salud y comprobar que el animal se encuentra en buenas condiciones.
A pesar de su pequeño tamaño, los periquitos requieren tiempo, atención y estimulación diaria. Son animales sociables que disfrutan de la interacción y necesitan un entorno enriquecido para desarrollar sus comportamientos naturales.
Antes de adoptar uno, es importante tener en cuenta que sus necesidades van mucho más allá de proporcionarles una jaula y comida. Con los cuidados adecuados, pueden convertirse en compañeros alegres, curiosos y llenos de personalidad durante muchos años.