Iumiuky 29 septiembre 2026

Descubre cómo son los periquitos y qué necesitan para vivir bien: alimentación, espacio, estimulación y cuidados diarios.

Pequeños, coloridos y muy sociables, los periquitos se han convertido en una de las aves más populares como mascota. Su inteligencia, su carácter juguetón y su capacidad para adaptarse a la vida en casa hacen que muchas personas los elijan como compañeros, aunque necesitan atención y cuidados diarios para mantenerse sanos y felices. Si estás pensando en convivir con uno, estas son algunas de las cosas que debes saber sobre su personalidad y sus necesidades. Un ave curiosa, inteligente y muy sociable Los periquitos destacan por su energía y su carácter extrovertido. Les encanta explorar su entorno, interactuar con otros pájaros y pasar tiempo con las personas que forman parte de su día a día. Además, son aves inteligentes y, con paciencia, algunos pueden llegar a imitar sonidos e incluso aprender algunas palabras. También necesitan estímulos para evitar el aburrimiento, por lo que los juguetes, las actividades y la interacción diaria son importantes para su bienestar. Aunque cada ejemplar tiene su propia personalidad, suelen ser animales curiosos y activos que pueden mostrarse muy cercanos cuando establecen un vínculo de confianza.

El periquito es conocida por ser sociable, inteligente, curiosa y afectuosa

Una jaula amplia y un entorno estimulante El espacio en el que vive es fundamental para su bienestar. Un periquito necesita una jaula lo suficientemente amplia para moverse y estirar las alas, con perchas y diferentes elementos que le permitan mantenerse activo. Siempre que sea posible y en un entorno seguro, también es recomendable que pueda salir de la jaula para ejercitarse y volar. Durante estos momentos, es importante evitar ventanas abiertas, otros animales o cualquier elemento que pueda suponer un riesgo. Los juguetes y objetos para explorar también ayudan a mantenerlo activo y estimulado. Conviene ofrecerle diferentes opciones y renovarlas de vez en cuando para evitar que pierda el interés. ¿Qué come un periquito? La alimentación también juega un papel fundamental. Aunque las semillas pueden formar parte de su dieta, no deberían ser el único alimento que recibe. Su alimentación debe ser variada y adaptada a sus necesidades, incorporando alimentos específicos para aves y pequeñas cantidades de frutas y verduras adecuadas. Además, debe disponer siempre de agua limpia y fresca. La cantidad y el tipo de alimento pueden variar según factores como la edad, el nivel de actividad o el estado de salud, por lo que ante cualquier duda es recomendable consultar con un veterinario especializado en aves.

Es importante complementar su dieta con frutas, verduras y pellets específicos para periquitos