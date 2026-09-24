Las tortugas de agua pueden parecer mascotas tranquilas y sencillas de mantener, pero necesitan muchos más cuidados de los que imaginas. El tamaño del acuario, la alimentación, la temperatura del agua o la iluminación son algunos de los factores que influyen directamente en su bienestar.

Si estás pensando en tener una o ya convives con ella, conocer sus necesidades es fundamental para proporcionarle un entorno adecuado y cuidar de su salud.

Mucho más que un acuario y comida

Aunque pasen gran parte del día nadando o descansando, las tortugas de agua necesitan un entorno adaptado a sus necesidades. Disponer de espacio suficiente para moverse, contar con un sistema de filtración adecuado y tener una zona seca donde descansar es fundamental para mantenerlas sanas.

La zona seca es especialmente importante porque les permite salir del agua y regular su temperatura. Además, la iluminación adecuada ayuda a cubrir necesidades esenciales para el desarrollo de sus huesos y su caparazón.

Por eso, antes de llevar una tortuga de agua a casa, es importante preparar un espacio que pueda adaptarse a su tamaño y a sus necesidades a medida que crezca.

La temperatura y la calidad del agua son importantes

Mantener unas condiciones adecuadas del agua es uno de los aspectos fundamentales de sus cuidados. La temperatura debe ser apropiada para la especie y es importante evitar cambios bruscos.

La limpieza también juega un papel importante. Un buen sistema de filtración ayuda a mantener el agua en mejores condiciones, aunque no sustituye las tareas de mantenimiento y limpieza del acuario.