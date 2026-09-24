Las tortugas de agua pueden parecer mascotas tranquilas y sencillas de mantener, pero necesitan muchos más cuidados de los que imaginas. El tamaño del acuario, la alimentación, la temperatura del agua o la iluminación son algunos de los factores que influyen directamente en su bienestar.
Si estás pensando en tener una o ya convives con ella, conocer sus necesidades es fundamental para proporcionarle un entorno adecuado y cuidar de su salud.
Aunque pasen gran parte del día nadando o descansando, las tortugas de agua necesitan un entorno adaptado a sus necesidades. Disponer de espacio suficiente para moverse, contar con un sistema de filtración adecuado y tener una zona seca donde descansar es fundamental para mantenerlas sanas.
La zona seca es especialmente importante porque les permite salir del agua y regular su temperatura. Además, la iluminación adecuada ayuda a cubrir necesidades esenciales para el desarrollo de sus huesos y su caparazón.
Por eso, antes de llevar una tortuga de agua a casa, es importante preparar un espacio que pueda adaptarse a su tamaño y a sus necesidades a medida que crezca.
Mantener unas condiciones adecuadas del agua es uno de los aspectos fundamentales de sus cuidados. La temperatura debe ser apropiada para la especie y es importante evitar cambios bruscos.
La limpieza también juega un papel importante. Un buen sistema de filtración ayuda a mantener el agua en mejores condiciones, aunque no sustituye las tareas de mantenimiento y limpieza del acuario.
La dieta de las tortugas de agua no debería limitarse a los pellets comerciales. Su alimentación debe adaptarse a la especie y a la edad, combinando vegetales, proteínas y otros nutrientes esenciales para favorecer un crecimiento saludable.
Las tortugas más jóvenes necesitan comer con mayor frecuencia, mientras que las adultas requieren una alimentación más espaciada y equilibrada. También es importante evitar ofrecerles alimentos inadecuados o en cantidades excesivas.
Observar su comportamiento puede ayudarte a detectar posibles problemas de salud. Un caparazón firme, unos ojos brillantes y un apetito normal suelen ser señales de que todo marcha correctamente.
Sin embargo, si notas pérdida de apetito, ojos hinchados, secreciones o cambios en su comportamiento habitual, es recomendable consultar con un veterinario especializado en animales exóticos.
Las tortugas de agua son animales tranquilos, pero eso no significa que sus cuidados sean sencillos. Necesitan atención diaria, un entorno adecuado y unas condiciones de higiene y alimentación constantes.
Conocer sus necesidades antes de adoptar una y preparar correctamente su espacio son dos pasos esenciales para favorecer su bienestar y acompañarla durante todas las etapas de su vida.