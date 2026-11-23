Detrás de su sorprendente capacidad para reproducir la voz humana se esconde una inteligencia que va más allá de la simple imitación.

Un saludo al llegar a casa, una despedida antes de salir o incluso una respuesta que parece encajar perfectamente en una conversación. Quienes conviven con un loro saben hasta qué punto estas aves pueden sorprendernos con su capacidad para reproducir palabras. Pero ¿son conscientes de lo que dicen o simplemente repiten aquello que escuchan?

La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Aunque la imitación forma parte de su aprendizaje, algunos loros son capaces de relacionar determinadas palabras con objetos, acciones y situaciones de su vida cotidiana.

El secreto de su capacidad para hablar

Los loros son animales especialmente sociables. En la naturaleza, utilizan diferentes sonidos para comunicarse con otros miembros de su grupo, reconocerse y mantener el contacto entre ellos.

Cuando conviven con personas, esta capacidad de aprendizaje vocal les permite incorporar nuevos sonidos a su repertorio. Por eso, además de palabras y expresiones, pueden llegar a imitar risas, melodías o incluso el sonido de un teléfono.

Esta habilidad también es posible gracias a la siringe, un órgano que les permite producir y modular una gran variedad de sonidos sin necesidad de contar con unas cuerdas vocales como las nuestras.