Detrás de su sorprendente capacidad para reproducir la voz humana se esconde una inteligencia que va más allá de la simple imitación.
Un saludo al llegar a casa, una despedida antes de salir o incluso una respuesta que parece encajar perfectamente en una conversación. Quienes conviven con un loro saben hasta qué punto estas aves pueden sorprendernos con su capacidad para reproducir palabras. Pero ¿son conscientes de lo que dicen o simplemente repiten aquello que escuchan?
La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Aunque la imitación forma parte de su aprendizaje, algunos loros son capaces de relacionar determinadas palabras con objetos, acciones y situaciones de su vida cotidiana.
Los loros son animales especialmente sociables. En la naturaleza, utilizan diferentes sonidos para comunicarse con otros miembros de su grupo, reconocerse y mantener el contacto entre ellos.
Cuando conviven con personas, esta capacidad de aprendizaje vocal les permite incorporar nuevos sonidos a su repertorio. Por eso, además de palabras y expresiones, pueden llegar a imitar risas, melodías o incluso el sonido de un teléfono.
Esta habilidad también es posible gracias a la siringe, un órgano que les permite producir y modular una gran variedad de sonidos sin necesidad de contar con unas cuerdas vocales como las nuestras.
No es lo mismo repetir una palabra que saber cuándo utilizarla. Un loro puede aprender a decir «hola» simplemente porque escucha esta expresión a diario, pero también puede llegar a asociarla con la llegada de una persona.
Una investigación publicada en la revista científica Scientific Reports recogió numerosos casos de loros que, según sus cuidadores, utilizaban las expresiones aprendidas en situaciones concretas e incluso combinaban palabras de su repertorio.
Aunque esto no significa que comprendan el lenguaje humano como nosotros, demuestra hasta qué punto pueden adaptar sus vocalizaciones al entorno en el que viven.
Uno de los ejemplos más fascinantes de la inteligencia de estas aves es el de Alex, un loro gris africano que durante décadas participó en las investigaciones de la científica Irene Pepperberg.
Alex no solo aprendió a reproducir palabras, sino que también consiguió identificar colores, distinguir formas, reconocer cantidades y diferenciar materiales.
Lo más sorprendente era que podía responder a distintas preguntas sobre un mismo objeto. Sus habilidades permitieron explorar hasta qué punto estas aves son capaces de aprender conceptos y utilizar las palabras para comunicar información.
No todos los loros tienen la misma facilidad para imitar la voz humana. La especie, la personalidad, el entorno y las experiencias de cada animal influyen en su aprendizaje.
El loro gris africano, también conocido como yaco, destaca por sus habilidades vocales, aunque los loros amazónicos y los periquitos también pueden desarrollar un amplio repertorio de sonidos.
Sin embargo, que un loro no aprenda a pronunciar palabras no significa que sea menos inteligente. Sus movimientos, vocalizaciones y lenguaje corporal también nos ofrecen pistas sobre su estado de ánimo y sus necesidades.
Y es que, aunque nos resulte fascinante escuchar a un loro hablar, aprender a interpretar su propia forma de comunicarse puede ser todavía más interesante.