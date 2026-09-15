Horizonte 15 septiembre 2026

Juan Antonio Ruiz, que ha grabado enfrentamientos, agresiones y situaciones de tensión en las playas, denuncia el aumento de la inseguridad que, según afirma, están viviendo cada día los ceutíes

Juan Antonio Ruiz lleva días mostrando en sus redes sociales imágenes de la situación que, según su relato, se está viviendo en distintos puntos de Ceuta. Es por ello que ha intervenido en 'Horizonte' para explicar qué está viendo sobre el terreno y enseñar algunas de las grabaciones que ha realizado durante los últimos días. El propio Juan Antonio ha reconocido que su presencia en la zona ha generado tensión, tanto que, según le ha contado a Carmen Porter, una patrulla de la Policía Local se encontraba junto a él durante la conexión porque había recibido insultos e intentos de intimidación. “Me han insultado, me han intentado increpar, pero como está aquí la Policía Local, que ha venido a ayudarme, no me han hecho nada”, relataba.

“He recibido muchas pedradas” Juan Antonio ha asegurado que no era la primera vez que se encontraba en una situación de este tipo mientras grababa y se mostraba totalmente sincero cuando Carmen Porter le preguntaba si había recibido pedradas anteriormente: “He recibido muchas pedradas; ahora mismo ninguna, porque está la policía aquí”. Según ha explicado, no son meras palabras, ya que algunas de esas situaciones las tiene grabadas en vídeo. Al igual que tiene grabadas numerosas "trifulcas" entre migrantes. En una de las que ha mostrado 'Horizonte', que provocó una gran reacción entre los colaboradores por su crudeza, se puede observar a una persona herida: “Esto es lo que tenemos ahí. Eso es sangre. Le han cortado la muñeca a un migrante. Esta es la realidad de lo que tenemos en Ceuta”.

Juan Antonio asegura que las peleas son habituales Durante su conversación con Iker Jiménez y Carmen Porter, Juan Antonio Ruiz ha asegurado también que ha presenciado diferentes situaciones de violencia en la zona: “Hay trifulcas todos los días”, explicaba, para añadir que existe una situación de inseguridad que está afectando a los residentes de Ceuta. “Lo que yo he visto que no ha salido en la televisión y en muchos medios es sobre todo el tema de la trata de blancas, de la prostitución que está habiendo aquí”, afirmaba Juan Antonio, que, según mencionaba supuestas situaciones relacionadas con la venta de drogas y la presencia de mafias. Unas circunstancias que, en su opinión, estaban teniendo gran impacto tanto en los servicios públicos como en los propios vecinos. El agradecimiento a 'Horizonte' Tras mostrar las imágenes grabadas, Juan Antonio ha querido despedirse dando un mensaje de agradecimiento a Iker Jiménez, Carmen Porter y a 'Horizonte', por haberle dejado mostrar lo que está viviendo: “Muchas gracias por mostrar la realidad, de verdad. Es de agradecer, es el único programa que lo hacéis".