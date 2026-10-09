Horizonte 09 octubre 2026

El socialista asegura que sigue defendiendo sus ideas, pero rechaza apoyar a Pedro Sánchez y anima a sus compañeros a perder el miedo a expresar sus críticas

Tomás Gómez ha protagonizado una contundente intervención en 'Horizonte' al anunciar que no votará al PSOE y expresar su rechazo a Pedro Sánchez. Una decisión que, según ha explicado, no supone renunciar a sus convicciones socialistas: "Yo soy del PSOE. Yo soy socialista, como muchos socialistas en este país". Durante el debate, Gómez ha separado su identificación con el partido del apoyo a su actual dirección. "Los españoles no pueden confundir el PSOE con Pedro Sánchez", ha afirmado, antes de expresar el sentimiento con el que vive esa distancia: "Tengo un duelo por mi partido". "Al PSOE no voy a votar" La declaración ha llegado después de que en el plató le preguntaran qué votaría un socialista como él en las próximas elecciones. Gómez ha comenzado recordando que el voto es secreto, pero ha dejado clara una decisión: "Al PSOE no voy a votar".

Para explicar su postura, ha insistido en que no se siente representado por la opción que encabeza Sánchez: "Porque no se presenta el PSOE. […] Aquí se presenta Pedro Sánchez". A continuación, ha endurecido su crítica: "Yo no puedo votar a Pedro Sánchez ni puedo votar a esta banda que va con Pedro Sánchez". Sus palabras han abierto una discusión sobre las posibles consecuencias dentro del partido. Una de las participantes le ha advertido de que una declaración así podría provocar un expediente y su expulsión. Gómez ha respondido sin rectificar: "Asumo mi responsabilidad". En el debate también se ha planteado una interpretación distinta: que anunciar que no se votará al PSOE no equivale a pedir el voto para otra formación. Esa diferencia ha centrado parte del intercambio sobre los estatutos, sin que Gómez haya desvelado a quién apoyará. "Yo no me fui del partido. Que me echen" Ante la posibilidad de que sus críticas le traigan consecuencias, Gómez ha reivindicado su vínculo con el PSOE: "Yo no me fui del partido. Que me echen. Porque es que esa era mi casa". El socialista ha utilizado esa imagen para denunciar lo que considera una apropiación de la formación por parte de su actual dirección: "Ya han ocupado lo que era el Partido Socialista". También ha lamentado el silencio de otros compañeros y ha mencionado a Mar Espinar, de quien ha recordado que tenía una buena consideración personal e intelectual. Sin embargo, ha cuestionado su evolución política y ha planteado, sin afirmar conocer sus motivos, si responde a la voluntad de mantener un acta. Para Gómez, quienes comparten sus ideas deben expresar públicamente su desacuerdo: "Los que somos socialistas tenemos que decirlo abierta, públicamente".

Tomás Gómez anuncia que no votará al PSOE y lamenta la situación de su partido.