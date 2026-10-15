Horizonte 15 octubre 2026

El exsecretario del PSOE de Madrid ha reflexionado en 'Horizonte' sobre la polémica de los 30 pisos de la pareja de Montse Mínguez asegurando que supone un punto de inflexión electoral y acusa al Gobierno de "hipocresía política"

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, ha analizado en 'Horizonte' la polémica por los 30 pisos de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y ha abordado las posibles consecuencias que esta información podría tener para el Gobierno de Pedro Sánchez en plena campaña electoral. Preguntado por Iker Jiménez sobre si esta polémica puede afectar a la campaña, Gómez no ha dudado en calificar lo ocurrido como "un punto de inflexión" y ha recurrido a una llamativa metáfora para explicar la situación en la que, a su juicio, se encuentra el Ejecutivo.

Gómez, sobre la situación del PSOE: "Ha chocado contra un iceberg" "La campaña era como una especie de transatlántico que empezó con un temporal", ha comenzado explicando el exdirigente socialista, que considera que Pedro Sánchez ya partía de unas condiciones electorales complicadas, aunque había conseguido resistir las dificultades que se le habían presentado. Sin embargo, cree que la información conocida sobre las propiedades de la pareja de la portavoz socialista ha cambiado por completo el escenario: "Ha chocado contra un iceberg y tiene un boquete, un boquete muy grande en el barco, y por el boquete está entrando mucha agua". Una comparación con la que ha querido advertir de las consecuencias políticas que esta polémica puede acarrear al PSOE. "¿Por qué digo que es un punto de inflexión? Porque a partir de ahora se tienen que ocupar más de achicar el agua que de marcar el rumbo", ha explicado. Además, Gómez ha ido un paso más allá al valorar las posibilidades electorales del actual presidente del Gobierno: "Si yo ya apostaba que no había prácticamente probabilidades de que Pedro Sánchez volviese a ser presidente del Gobierno, después de esto yo creo que es prácticamente imposible".

Las críticas de Gómez al discurso del Gobierno sobre los propietarios Más allá de las consecuencias electorales, el exsecretario general del PSOE de Madrid también ha querido hablar sobre lo que considera una contradicción entre el discurso del Gobierno en materia de vivienda y la información conocida sobre la pareja de la portavoz socialista. "Hay que predicar con el ejemplo", ha insistido Gómez, que ha rechazado lo que interpreta como un intento del Ejecutivo de presentar a los propietarios de viviendas como responsables de los problemas del mercado inmobiliario: "Es importante no comprar el marco del Gobierno, porque el marco es que todo propietario es un buitre y todo propietario es malo, es un criminal". Gómez ha defendido que tener una vivienda en propiedad o alquilar un inmueble no convierte a nadie en un delincuente. "No es malo ser propietario en este país, no es malo ser empresario en este país. Para eso está la política fiscal y la redistribución de renta", ha defendido, mencionado tanto a Urbagestión como a sus propios padres, que, según ha explicado, tienen un piso alquilado. Además, ha recordado que hay muchas familias de barrios humildes y obreros que han heredado una vivienda y utilizan precisamente esos ingresos del alquiler para complementar su pensión o poder llegar a fin de mes.