Horizonte 17 septiembre 2026

Antonio Gómez ha explicado en directo cómo está viviendo su familia la situación en su ciudad mientras muestra las imágenes de una operación de la Guardia Civil en un piso donde convivían 25 personas

La situación que se está viviendo en Ceuta también ha cambiado la vida de quienes llevan años viviendo en la ciudad. Es el caso de Antonio Gómez, reportero de 'Horizonte', que conectaba en directo con Iker Jiménez para contar las últimas novedades informativas y compartía con el presentador y Carmen Porter cómo está afectando personalmente a su familia todo lo que está ocurriendo. El periodista comenzaba mostrando unas imágenes que había grabado él mismo sobre una operación de la Guardia Civil en la que los agentes habían localizado, en una vivienda del casco antiguo de Ceuta, a 25 inmigrantes que vivían hacinados en condiciones muy precarias: 23 hombres, 2 mujeres y 6 menores.

Según explicaba Antonio Gómez, los propietarios del inmueble habían quedado detenidos y se les acusaba de favorecimiento de la inmigración ilegal, a la espera de que avanzara la investigación y se determinaran otros posibles delitos. "Es una continuidad auditiva de sirenas" Iker Jiménez señalaba durante la conexión que las imágenes de peleas y altercados se habían convertido en una constante durante las últimas noches, algo que Antonio Gómez afirmaba, para describir entonces un escenario que, según él, se repite cada día en distintos puntos de la ciudad.

"Antes le decía al cámara mientras esperábamos, en Ceuta se podía escuchar alguna sirena. Bien, se podía escuchar. Es que ahora es una continuidad auditiva de sirenas de policía, de ambulancias, de bomberos", explicaba. El periodista ponía además como ejemplo la situación actual de las playas y, en concreto, señalaba que la playa de Benítez había "doblado su dimensión" en apenas 48 horas respecto a las imágenes que habían mostrado con anterioridad en el programa. "Mi mujer no sale de casa" La conversación daba entonces un giro hacia una parcela más personal del reportero. Iker Jiménez preguntaba a Antonio cómo había cambiado su vida y la de su propia familia después de todo lo ocurrido. Su respuesta, sincera, reflejaba hasta qué punto todo lo sucedido estaba alterando sus rutinas.