Horizonte 17 septiembre 2026

El magistrado ha asegurado en 'Horizonte' que algunos jueces, como es su caso, han recibido "toques" por sus intervenciones públicas y alerta de un "runrún" para impedir que participen en medios de comunicación

La presencia del juez Jesús Villegas en la mesa de 'Horizonte' daba pie a una revelación, para muchos, conocida, pero para otros totalmente inesperada. Todo comenzaba cuando Iker Jiménez pedía al magistrado hablar de un asunto que ya habían hablado minutos antes "en el café". Villegas respiraba profundamente antes de tomar la palabra, consciente del peso de lo que iba a contar y comenzaba con una petición directa y contundente a 'Horizonte' y a su audiencia: "Simplemente os pido ayuda a vosotros que sois valientes, al público que sigue fielmente este programa, a los invitados, que siempre nos dan un ejemplo de libertad". Y, entonces, soltaba una frase que dejaba en silencio a toda la mesa: "Quieren amordazarnos a los jueces".

El magistrado explicaba que, según la información que le había llegado, existe malestar por las intervenciones públicas de algunos jueces, sobre todo las realizadas en determinados medios de comunicación. "Les molesta muchísimo que hablemos en público y sé de buena tinta que quieren prohibirnos que intervengamos en medios como este", aseguraba. El juez Villegas: "Os pido ayuda, no puedo decir otra cosa" Iker Jiménez reaccionaba inmediatamente ante las palabras de Villegas: "¿Nos van a dejar sin el juez Villegas? ¿Y sin el juez Portillo?", preguntaba el presentador. Carmen Porter iba un paso más allá y planteaba si, con este escenario, podrían impulsarse normas para impedir que los magistrados hablen públicamente. Villegas ponía entonces el foco en las iniciativas legislativas que, según explicaba, habían existido antes de la actual situación de "parálisis legislativa": "Había iniciativas legislativas para coartar la intervención de los jueces en público", afirmaba el magistrado, pero matizaba que lo que está percibiendo ahora es diferente.

A lo que se refería es a un "runrún" que circula entre algunos jueces, aunque reconocía que no podía señalar públicamente a ningún responsable. "Ahora mismo hay un runrún... Se dice el pecado, pero no se dice el pecador", afirmaba. Según Villegas, la presencia de los jueces en programas como 'Horizonte' estaría generando malestar: "Estamos irritando mucho gracias a vosotros, por supuesto, y esto lo quieren cortar", apuntaba, para volver a lanzar la misma petición con la que comenzaba: "Entonces, os pido ayuda, no puedo decir otra cosa". "Algún toque sí he tenido" Iker Jiménez quería saber entonces si el propio Villegas había recibido alguna advertencia por sus apariciones en el programa: "¿Alguien te ha dicho a ti algo o te ha llegado de alguna manera 'te estás pasando en Horizonte'?", le preguntaba directamente. La respuesta del juez era breve, pero sincera: "Pues fijaos, algún toque sí he tenido". La confesión del magistrado provocaba la reacción inmediata de la mesa de 'Horizonte'. El presentador destacaba la valentía de Villegas por hablar públicamente de esta situación, mientras que algunos colaboradores como Jorge Calabrés o Eduardo Inda miraban hacia el futuro de la participación de los magistrados en los medios de comunicación.