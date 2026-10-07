Horizonte 07 octubre 2026

Algunos acampados impiden al equipo grabar desde el interior y tapan la cámara con un paraguas. Desde el plató, Iker Jiménez y Carmen Porter piden a sus compañeros que se alejen para continuar la crónica con seguridad.

La conexión de 'Horizonte' con la acampada de la Puerta del Sol se ha convertido en un momento de tensión para Rebeca Crespo y el cámara del programa. La reportera intentaba contar lo que estaba sucediendo en el interior cuando algunos de los presentes les han pedido que se marchasen. Ante la negativa del equipo, que defendía que estaba haciendo su trabajo en un espacio público, la situación ha ido subiendo de tono hasta que desde el plató les han pedido que salieran. "Nos están diciendo que nos vayamos", explicaba Rebeca al comenzar su relato. La periodista ha precisado que, inicialmente, la petición había sido educada. Sin embargo, según ha denunciado durante el directo, después se han acercado para tapar la cámara e insultarlos. Un paraguas para impedir la conexión de 'Horizonte' Mientras trataba de explicar lo ocurrido, la reportera ha advertido de que estaban obstaculizando la grabación: "Nos están tapando con un paraguas". También ha contado que algunas de las personas que les exigían abandonar la acampada acusaban al medio de difundir bulos.

Rebeca ha insistido en que su intención era realizar una conexión para informar de lo que estaban viendo. Según ha explicado posteriormente, el equipo había asegurado a los acampados que no iba a sacar sus caras ni a molestarlos. También ha señalado que les habían dicho que había personas durmiendo. Las explicaciones no han resuelto el enfrentamiento. "Oye, por favor, ¿nos puedes dejar hacer nuestro trabajo?", ha pedido la periodista mientras desde el plató seguían pendientes de lo que ocurría. Iker Jiménez pide al equipo que salga: "Lo principal es vuestra protección" Iker Jiménez ha instado al equipo a abandonar ese punto de la acampada. El presentador ha insistido en que podían continuar la información desde otro lugar: "Tú lo puedes contar en otro sitio y no te puedo poner a ti en peligro. No te puedes poner en peligro". "Ya, pero consiguen lo que quieren", ha replicado Rebeca antes de alejarse con su compañero. Durante la salida, todavía se han escuchado peticiones para que dejaran trabajar al equipo y una advertencia de la reportera: "No toquéis la cámara". Desde el programa han reiterado que la prioridad era su seguridad: "Lo principal es vuestra protección". Una vez fuera del perímetro de la acampada, Rebeca ha señalado que seguían grabándolos con un móvil y ha intentado retomar su explicación. "No nos dejan hacer nuestro trabajo", ha lamentado.

Rebeca Crespo intenta ofrecer su crónica en directo desde el interior de la acampada de la Puerta del Sol.