Horizonte 09 octubre 2026

El presidente de Iustitia Europa ha contado que va a pedir la suspensión de las elecciones ante la imposibilidad de revisar el censo de la 'ley de nietos'

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha desvelado en exclusiva para ‘Horizonte’ una información relacionada con la ‘ley de nietos’, que, según él, podría comprometer el proceso electoral del 29N, tras el adelanto de las elecciones de Pedro Sánchez. Ante esta situación, el presidente de Iustitia Europa ha anunciado que van a presentar de forma urgente un escrito para solicitar la suspensión de las elecciones generales. La medida se fundamenta en la postura manifestada por la Abogacía del Estado, la cual ha alegado una “imposibilidad material” para dar cumplimiento al auto dictado el pasado 10 de septiembre por el Tribunal Supremo.

Dicha resolución judicial ordenaba la suspensión cautelar de los efectos electorales de más de 415.000 inscripciones vinculadas al desarrollo de la denominada ‘ley de nietos’. Sin tiempo tras el adelanto de las elecciones Según Luis María Pardo, el conflicto legal radica en el calendario fijado para la publicación oficial del censo electoral. “El 12 de octubre es cuando tiene que ser publicado y no puede dar cumplimiento al auto del Supremo”, ha manifestado. Por este mismo motivo, el presidente de Iustitia Europa ha confirmado que van a “solicitar la suspensión de las elecciones”. Luis María Pardo va más allá y advierte de que la convocatoria anticipada de los comicios ha generado “un choque institucional inédito” al suponer la cita con las urnas a la ejecución del dictamen del Tribunal Supremo. ¿Qué sucede si se sigue adelante? De mantenerse las listas electorales en sus términos actuales estiman que hay 170.000 personas, pero ellos cifran de 400.000 que podrían participar en la votación sin contar con la acreditación correspondiente para ejercer el derecho al voto.