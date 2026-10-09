Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha desvelado en exclusiva para ‘Horizonte’ una información relacionada con la ‘ley de nietos’, que, según él, podría comprometer el proceso electoral del 29N, tras el adelanto de las elecciones de Pedro Sánchez.
Ante esta situación, el presidente de Iustitia Europa ha anunciado que van a presentar de forma urgente un escrito para solicitar la suspensión de las elecciones generales. La medida se fundamenta en la postura manifestada por la Abogacía del Estado, la cual ha alegado una “imposibilidad material” para dar cumplimiento al auto dictado el pasado 10 de septiembre por el Tribunal Supremo.
Dicha resolución judicial ordenaba la suspensión cautelar de los efectos electorales de más de 415.000 inscripciones vinculadas al desarrollo de la denominada ‘ley de nietos’.
Según Luis María Pardo, el conflicto legal radica en el calendario fijado para la publicación oficial del censo electoral. “El 12 de octubre es cuando tiene que ser publicado y no puede dar cumplimiento al auto del Supremo”, ha manifestado. Por este mismo motivo, el presidente de Iustitia Europa ha confirmado que van a “solicitar la suspensión de las elecciones”.
Luis María Pardo va más allá y advierte de que la convocatoria anticipada de los comicios ha generado “un choque institucional inédito” al suponer la cita con las urnas a la ejecución del dictamen del Tribunal Supremo. ¿Qué sucede si se sigue adelante? De mantenerse las listas electorales en sus términos actuales estiman que hay 170.000 personas, pero ellos cifran de 400.000 que podrían participar en la votación sin contar con la acreditación correspondiente para ejercer el derecho al voto.
De ahí que el presidente de Iustitia Europa señale la urgencia de paralizar la convocatoria de las elecciones antes del 29 de noviembre. “Jamás ha habido una situación como esta en un proceso electoral, donde estén 400.000 personas suspendidas por un Tribunal Supremo por unos efectos electorales. Es una situación inédita, que no se tenía que haber producido”, ha advertido Pardo.
“Estamos ante las puertas del mayor fraude de la democracia”, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa
“Entendemos que puede existir un posible fraude y ahora es cuando toca moverse, porque después del 29 de noviembre no se puede hacer absolutamente nada”, ha afirmado Luis María Pardo, quien seguidamente alertaba de la gravedad de esta situación.
“Puede haber personas que no tengan el derecho al voto y que lo puedan ejercer. Estamos ante las puertas del mayor fraude de la democracia y de nuestras instituciones. Ahora entendemos porque Pedro Sánchez ha convocado elecciones. Nos jugamos todo”, ha declarado, abriendo un debate en la mesa de ‘Horizonte’.
Finalmente, Pardo ha denunciado la politización de las instituciones públicas al señalar que Pedro Sánchez utiliza el adelantamiento electoral para derivar el conflicto hacia un callejón son salida. “Después del 29 de noviembre no se puede hacer absolutamente nada. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional hasta la saciedad. La seguridad jurídica electoral, por mucho que se impugne un proceso electoral posteriormente, nunca va a revertir unas elecciones”. Razón por la cuál van a pedir la suspensión de las elecciones hasta la depuración definitiva del censo.