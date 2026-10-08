Horizonte 08 octubre 2026

El presentador ha tenido que interrumpir la conexión con la reportera Rebeca Crespo después de que varios manifestantes le impidieran llevar a cabo su trabajo y golpearan la cámara del programa

La tensión ha vuelto a apoderarse de la Puerta del Sol durante una conexión en directo de 'Horizonte'. Después de que Iker Jiménez arrancara el programa visiblemente impactado por el fallecimiento de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio ha provocado una oleada de protestas por la vivienda, el equipo ha intentado conocer de primera mano las reacciones de los manifestantes en Sol. Sin embargo, la conexión ha terminado convirtiéndose en un momento de máxima tensión.

Carmen Porter ha dado paso a Rebeca Crespo, desplazada hasta la Puerta del Sol, donde se acababa de guardar un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen. Según explicaba la copresentadora, los asistentes también habían dedicado aplausos y cánticos a la mujer fallecida. Por todo ello, la reportera del programa se disponía a contar qué estaba sucediendo en directo. Pero, nada más comenzar la conexión, varios manifestantes han rodeado a Rebeca y se han colocado delante de la cámara para impedir que mostrara lo que estaba sucediendo. "¡Aquí no os queremos!", "¡Sois unos mentirosos!", han comenzado a gritar mientras la reportera intentaba continuar con su trabajo. Golpean la cámara de 'Horizonte' en directo "¡Oye, por favor! ¡Si estamos haciendo nuestro trabajo!", ha pedido la periodista, que ya había vivido una situación similar el día anterior cuando trató de mostrar el interior de la acampada. "Una vez más están impidiendo que hagamos nuestro trabajo", ha lamentado Rebeca, tratando de explicar a Iker Jiménez lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

La reportera ha señalado que los ánimos estaban especialmente alterados tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen. "Están gritando 'no son muertes, son asesinatos' y pidiendo la dimisión de Ayuso", ha contado mientras el presentador intentaba tranquilizarla desde el plató. Sin embargo, la situación no ha tardado en complicarse todavía más. Cuando Rebeca Crespo explicaba que estaban siguiendo una manifestación que acababa de comenzar, alguien ha golpeado la cámara. "¡Oye! ¡No toques la cámara! ¡No toques la cámara!", ha exclamado la periodista, visiblemente molesta por lo sucedido. "Están golpeando la cámara directamente. Estamos trabajando y estamos contando lo que está pasando aquí. Estamos siguiendo la manifestación, Iker, haciendo lo que podemos", ha añadido, reconociendo que los ánimos estaban "muy calentitos".

Ante estas imágenes, Iker Jiménez ha decidido poner fin a la conexión para evitar que su compañera pudiera correr algún riesgo. "Mejor aléjate a otro sitio porque es imposible trabajar y tu integridad física corre peligro", le ha pedido. "No te puedo poner en peligro. Tranquila, compañera, un fuerte abrazo", ha añadido, insistiendo en que podrían retomar la información desde otro lugar, pero siempre "con seguridad". La petición de Iker Jiménez a la Policía Una vez interrumpida la conexión, el presentador no ha ocultado su enfado por lo sucedido y ha lanzado una petición a la Policía para que ayude a garantizar la seguridad de la reportera: "Si la policía, nuestros compañeros, pueden ayudar a una compañera que está contando lo que está pasando, pues por favor", ha solicitado el presentador en directo.