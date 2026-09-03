Horizonte 03 septiembre 2026

El presentador apenas podía escuchar a Carmen Porter desde el plató ante la multitud congregada en las calles de la ciudad autónoma: “El clamor es brutal”

Iker Jiménez ha vuelto a ponerse al frente de ‘Horizonte’ desde Ceuta, donde ha vivido en primera persona una multitudinaria manifestación convocada en apoyo a la ciudad autónoma. La concentración, celebrada coincidiendo con el Día de Ceuta, dejó una imagen que sorprendió al presentador: los asistentes comenzaron a corear el nombre del programa en pleno directo. “Amigos, esto es Ceuta”, anunciaba Iker Jiménez nada más conectar con el plató. El ruido era tan intenso que el comunicador apenas podía escuchar a Carmen Porter: “Esto que se vive ahora mismo en Ceuta es impresionante. No oigo nada, Carmen, no oigo absolutamente nada”. Según relataba desde el lugar de la concentración, miles de personas habían acudido a la convocatoria y las vías de acceso a la plaza se encontraban bloqueadas. “Hay tanta gente que no pueden llegar al epicentro”, aseguraba. “Ceuta está con ‘Horizonte’” Iker Jiménez levantó el micrófono para que los espectadores pudieran escuchar las consignas de los manifestantes. Entre ellas irrumpió con fuerza una pregunta repetida en varias ocasiones: “¿Dónde está ‘Horizonte’? ¿‘Horizonte’ dónde está?”.

El presentador reaccionó al inesperado clamor señalando que “Ceuta está con ‘Horizonte’” y agradeciendo el cariño recibido durante los días que el equipo lleva desplazado en la ciudad autónoma. “De verdad, es increíble. No podemos estar prácticamente en la calle”, reconocía. La multitud también comenzó a corear “un caballo nunca se rinde”, una de las expresiones más vinculadas al universo de Iker Jiménez. El periodista quiso destacar, además, el carácter pacífico de la concentración pese a la tensión previa que había percibido entre las fuerzas de seguridad. “Lo que vemos es gente, familias, gente absolutamente pacífica de varias culturas y diciendo sus consignas”, explicaba. Antes de devolver la conexión al plató, pidió que los ceutíes pudieran expresarse “con civismo absoluto, con educación absoluta” y agradeció nuevamente el recibimiento dispensado al programa. Iker Jiménez muestra las dimensiones del campamento en Ceuta Durante la conexión, el presentador también habló sobre las imágenes tomadas desde una zona elevada de la ciudad, desde la que pudo contemplar las dimensiones del campamento levantado en la playa. Jiménez aseguró que la panorámica le permitió apreciar una realidad difícil de percibir desde el nivel del suelo. Carmen Porter, desde el plató, describió unas imágenes en las que se observaban “campamentos inmensos” extendidos por la playa. El conductor de ‘Horizonte’ relató asimismo que el equipo había intentado utilizar un dron para obtener imágenes aéreas, pero las autoridades les advirtieron de las posibles consecuencias legales y económicas. “Me multan a mí por hacer mi trabajo y ahí hay 5.000 personas que nadie sabe quiénes son. Es el mundo al revés”, lamentaba. Ángel Gaitán habla desde la concentración de Madrid ‘Horizonte’ también conectó con la manifestación celebrada en Madrid. Paco Pérez Caballero se encontraba en Cibeles, donde entrevistó a Ángel Gaitán, colaborador habitual del programa.

“Qué pasada la manifestación”, reaccionaba Gaitán.