Unos avisos que, según ha contado, habrían llegado hasta el punto de plantear la posibilidad de sustraerle determinado material. "A mí me han mandado mensajes por persona interpuesta... serios. Pero serios" , comenzaba explicando Calabrés. Una afirmación ante la que Iker Jiménez no tardaba en pedirle más detalles.

La actualidad política ha dado un giro inesperado en ' Horizonte ' cuando Jorge Calabrés ha hecho una inesperada revelación personal . Mientras los colaboradores analizaban las últimas informaciones relacionadas con la denominada 'cloaca' vinculada al PSOE, el periodista sorprendía asegurando haber recibido mensajes "serios" a través de terceras personas .

"¿Pero desde el lado de la cloaca?", preguntaba Carmen Porter. La respuesta del periodista era afirmativa: "Desde el lado de la cloaca, sí, sí". Fue entonces cuando Calabrés fue un paso más allá, asegurando en directo, que entre los mensajes que le habían llegado figuraba que "había que acabar o incluso que había que robar ciertas cosas". Una frase que dejaba a Iker Jiménez y al resto de miembros de la mesa de 'Horizonte' totalmente descolocados.

Calabrés: "Había que robarme a mí ciertas cosas"

"¿Robar?", reaccionaba Carmen Porter, mientras Iker Jiménez trataba de aclarar a qué se estaba refiriendo exactamente el periodista. Calabrés aclaraba entonces que no le estaban proponiendo a él sustraer nada, sino que el supuesto objetivo era otro: "Que había que robarme a mí ciertas cosas".

El presentador quiso saber de dónde procedía esa información y si estaba relacionada con la documentación que maneja el periodista, a lo que Calabrés explicó que estos comentarios le habrían llegado después de que determinadas personas hablaran con terceros y estos, posteriormente, se lo trasladaran: "Hablan con

personas y esas personas pues...".

Y continuó desvelando la clave: "Porque había algo que les interesaba mucho", aseguraba el colaborador. Iker Jiménez le preguntaba directamente si se trataba de algún documento. y la respuesta de Calabrés fue totalmente clara: "El móvil de Koldo".

El periodista ya había explicado anteriormente en 'Horizonte' que tenía acceso al contenido de uno de los teléfonos de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, con más de un millón de mensajes cuyo contenido ha ido siendo analizado y publicado.