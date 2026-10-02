Isabel Díaz Ayuso se ha sentado en el plató de ‘ Horizonte ’ en plena polémica por la acampada en Sol por el derecho a la vivienda y, en directo, ha conocido de primera mano el comunicado de la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya que ha leído Carmen Porter y en el que reclaman la retirada de los decretos de vivienda del Gobierno e insisten en que se tiene que elaborar un nuevo texto por completo.

El comunicado de Junts, que ha abierto otro debate y del que ha hablado directamente Isabel Díaz Ayuso, dice literal que reclama “la retirada del Real Decreto-Ley 26/2026, e insiste al gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda”. Unas palabras de las que han sacado conclusiones en directo. Piden hacer un texto que a nosotros nos venga bien para votar en positivo”, ha señalado Carmen Porter.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esto de maniobra política y ha criticado que el partido catalán está jugando y que sus decisiones afectan al conjunto del país. “Es lo que digo con qué impunidad estos señores en un despacho están decidiendo la vida y obra de todos los españoles”, ha comenzado diciendo para recalcar que esto es una medida de presión al Ejecutivo para hacerse presentes, generando más inseguridad entre los españoles.

Impacto económico y pérdida de confianza

En sus declaraciones, Ayuso ha descrito lo que puede suponer que Junts lleve la voz cantante ante la sociedad. “Ahora mismo la gente no sabe si retira sus casas del mercado del alquiler, no saben si las van a poder tener, si les van a ocupar su segunda vivienda, si sus derechos van a verse vulnerados. ¿Cuántos españoles hay ahora mismo que nos están viendo o que están siguiendo estas noticias por otros canales muertos de miedo, porque no saben qué va a ser de su futuro?”

"Están preparando el terreno, probablemente, no sé si para elecciones, pero desde luego para seguir quemando las calles", Isabel Díaz Ayuso

La líder del Ejecutivo madrileño ha hecho una crítica de que este comunicado es una consecuencia más de las cesiones parlamentarias que ha hecho el Gobierno y que han supuesto modificaciones legislativas. “Sumar esta semana ha intentado en una ley de educación de manera emboscada meternos un artículo para facilitar la ley de nietos en Madrid con carácter retroactivo, de una manera bochornosa, un 28 de diciembre, nos metieron en una ley que nada tenía que ver, otra vez el impuesto de patrimonio”, han sido los ejemplos que ha puesto.