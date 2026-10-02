Isabel Díaz Ayuso se ha sentado en el plató de ‘Horizonte’ en plena polémica por la acampada en Sol por el derecho a la vivienda y, en directo, ha conocido de primera mano el comunicado de la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya que ha leído Carmen Porter y en el que reclaman la retirada de los decretos de vivienda del Gobierno e insisten en que se tiene que elaborar un nuevo texto por completo.
El comunicado de Junts, que ha abierto otro debate y del que ha hablado directamente Isabel Díaz Ayuso, dice literal que reclama “la retirada del Real Decreto-Ley 26/2026, e insiste al gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda”. Unas palabras de las que han sacado conclusiones en directo. Piden hacer un texto que a nosotros nos venga bien para votar en positivo”, ha señalado Carmen Porter.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esto de maniobra política y ha criticado que el partido catalán está jugando y que sus decisiones afectan al conjunto del país. “Es lo que digo con qué impunidad estos señores en un despacho están decidiendo la vida y obra de todos los españoles”, ha comenzado diciendo para recalcar que esto es una medida de presión al Ejecutivo para hacerse presentes, generando más inseguridad entre los españoles.
En sus declaraciones, Ayuso ha descrito lo que puede suponer que Junts lleve la voz cantante ante la sociedad. “Ahora mismo la gente no sabe si retira sus casas del mercado del alquiler, no saben si las van a poder tener, si les van a ocupar su segunda vivienda, si sus derechos van a verse vulnerados. ¿Cuántos españoles hay ahora mismo que nos están viendo o que están siguiendo estas noticias por otros canales muertos de miedo, porque no saben qué va a ser de su futuro?”
"Están preparando el terreno, probablemente, no sé si para elecciones, pero desde luego para seguir quemando las calles", Isabel Díaz Ayuso
La líder del Ejecutivo madrileño ha hecho una crítica de que este comunicado es una consecuencia más de las cesiones parlamentarias que ha hecho el Gobierno y que han supuesto modificaciones legislativas. “Sumar esta semana ha intentado en una ley de educación de manera emboscada meternos un artículo para facilitar la ley de nietos en Madrid con carácter retroactivo, de una manera bochornosa, un 28 de diciembre, nos metieron en una ley que nada tenía que ver, otra vez el impuesto de patrimonio”, han sido los ejemplos que ha puesto.
A su juicio, esto lo único que hace es que “no seamos un país creíble, nos volvemos un país bananero”, ha recalcado, destacando que lo peor es que a la cabeza de esta revolución está el propio presidente. “No somos conscientes del daño que esto hace a nuestros intereses, como el aislamiento con los Estados Unidos, como el desguace de la empresa”, ha señalado.
“Unas personas muy concretas están decidiendo si salen para adelante o no los decretos”, ha recalcado Iker Jiménez y, precisamente en relación con ese poder que tiene este grupo parlamentario ha sido el foco de la crítica de Isabel Díaz Ayuso, aunque también ha sido contundente con lo que opina del denominado ya decreto Maricarmen.
“Te están diciendo que una vez que tú has puesto tu vivienda en alquiler, chao, pescado, a tu casa para siempre y con el otro te están diciendo que como tengas una segunda vivienda, que es la mayoría de la clase media española, porque es su hucha, la casita del pueblo, la casa para sus hijos, que te van a freír impuestos, o sea, ninguno de los dos nos vale. Es un disparate”, ha sentenciado de los dos decretos.
Ante lo que está pasando, Ayuso deja claro lo que ella cree que va a pasar y las acciones que ella va a tomar ante esto: “Están preparando el terreno, probablemente, no sé si para elecciones, pero desde luego para seguir quemando las calles, por eso yo me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial por toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la puerta del Sol”.