Una multitudinaria marea humana ha comenzado a desplazarse desde la acampada de la Puerta del Sol con dirección al Congreso de los Diputados. A la espera de conocer el resultado de la votación de los decretos de vivienda del Gobierno , ‘ En boca de todos ’ ha estado en directo acompañando en esos 500 metros que separan ambos puntos a los ciudadanos en sus reivindicaciones.

A pie de calle, los manifestantes han expresado su escepticismo ante la respuesta política por este asunto. La reportera Clara Murillo ha recogido durante la marcha el desencanto que se siente general con que puedan no salir adelante unas medidas que benefician directamente al pueblo. “Hace falta ya una huelga de alquileres”, ha sido el grito y una de las consignas que se ha repetido en esta marcha y que pone de manifiesto el clima de tensión y el pulso que se está echando desde la calle a los políticos.

En medio de este descontento social, el nivel de crispación que se vive en las calles y el ver que no hay acuerdo entre los partidos políticos, se ha planteado la posibilidad de convocar elecciones anticipadamente para que hablen los españoles. Un debate que han puesto sobre la mesa en ‘En boca de todos’ y del que han opinado abiertamente.

El debate de las elecciones anticipadas sobre la mesa

El primero en opinar ha sido Juan Lobato. El político español del PSOE y técnico de Hacienda considera que esto es una cuestión de “interés del país”. “Ahora mismo la situación que hay es que si sobre el tema más determinantemente, que afecta a la inmensa mayoría de la gente y no hay capacidad en el Congreso de aprobar una normativa ni de poner de acuerdo con grupos mayoritarios, el interés de país yo creo que es evidente. ¿Cómo explicas a partir de hoy la relación con Junts? ¿Cómo explicas a partir de hoy que vas a llevar presupuestos generales del Estado?”