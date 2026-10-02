Ana Rosa: "Hasta luego Maricarmen, es lo que le ha dicho Puigdemont a Sánchez"

Como no podía ser de otra manera, 'El Programa de Ana Rosa ' se ha centrado en el rechazo del decreto ' Maricarmen ' con el que Pedro Sánchez y su Gobierno querían 'solucionar' el problema de la vivienda en España en poco más de una semana.

Ana Rosa Quintana ha dicho: "Hasta luego, Maricarmen. Es lo que le ha dicho Puigdemont a Sánchez. No va a haber decreto Mari, ni decreto Carmen. De decreto exprés, a bofetada exprés, sin avisar, ni el jabón de La Toja ha suavizado el golpe. Mientras Sánchez comía pulpo en Pontevedra, los tentáculos de Puigdemont decidían desde Waterloo el futuro de este Gobierno. Puigdemont ha dicho adeu a Maricarmen y dice hola a amparo, al amparo que le va a conceder Conde-Pumpido, que ya ha avanzado que el líder de Junts tendrá su Amnistía. Los indignados se van a comer las uvas en La Puerta del Sol esperando a que este Gobierno solucione contrarreloj el problema de la vivienda."

Ana Rosa Quintana: "El presidente está tan solo en el Congreso que se puede declarar vulnerable para que no lo desahucien de Moncloa"

La presentadora ha continuado: "En Quechua se están frotando las manos. Solo en 48 horas, hasta el 70% de los pequeños propietarios, retiraban sus ofertas de los portales inmobiliarios ante el miedo a las nuevas normas, que obligaban a los caseros a pagar a los inquilinos si no les prorrogaban el contrato. Como dice la ministra de Vivienda, estaba claro, clarinete, lo que iba a pasar con este cacao. Dice Sánchez que hay que tener altura de miras y que hay que elegir con quién se está, y que él está con la gente de a pie de calle. Y lo dice un presidente que no puede pisar la calle. Lo vimos ayer en O Grove, donde le cayó la del pulpo mientras se comía una tapa. Eso sí, él permanecía impávido. El no a los decretos es la puntilla al Gobierno. La legislatura no es que esté en la UCI, es que está directamente muerta".

"El presidente está tan solo en el Congreso que se puede declarar vulnerable para que no lo desahucien de Moncloa. El Ejecutivo no puede aprobar unos presupuestos, y ya, ni siquiera, puede convalidar dos decretos, ni uno. No puede aprobar nada. Es un Gobierno full, un Gobierno pantomima, un Gobierno en parálisis que ya no tiene ninguna utilidad para el ciudadano. Esto ha llegado a su fin, se ha terminado, se ha finiquitado. Míriam Nogueras ya escribió el epitafio de la legislatura en noviembre de 2025 cuando dijo en el Congreso: "Señor president, esto, s'ha acabat", ha sentenciado en directo.