Horizonte 16 septiembre 2026

El periodista Antonio Gómez conecta desde Ceuta con 'Horizonte' para dar todos los detalles del misterioso hallazgo de un cadáver en una zona de acantilados

La Policía Científica y la medicina forense investigan lo que ha podido pasar con un hombre de nacionalidad española que ha aparecido muerto en una zona de acantilados de Ceuta. El suceso ha sido adelantado y contados los detalles que se saben por el periodista Antonio Gómez para ‘Horizonte’. Según ha informado el periodista esta ha sido una de las noticias del día y desde que se ha conocido “no se descarta absolutamente nada” y también han surgido especulaciones. Los primeros datos confirmados por Antonio Gómez, tal como este ha contado a Iker Jiménez y Carmen Porter, son que el fallecido “es un varón de entre 40 y 50 años de edad y de nacionalidad española”.

También el reportero, que se ha convertido en la voz de Ceuta estos días para ‘Horizonte’, ha señalado la zona en la que el cadáver ha sido encontrado. “Entre el Recinto y el Sarchal, es decir, la zona previa al monte Hacho. Diametralmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver, que es la zona periférica más exterior de Ceuta en donde están la playa del Trampolín, la nave del Tarajal o Loma Colmenar, entre otras", ha matizado. Hipótesis de la caída Las primeras hipótesis barajan que la víctima pudo haber sufrido una precipitación desde una zona de acantilados que alcanza alturas de hasta 200 metros. Sin embargo, el reportero ha precisado que las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente siguen siendo una incógnita para los investigadores y en las próximas horas irán dando a conocer nuevos detalles por parte de la policía científica y judicial. “Será el forense el que determine qué es lo que ha ocurrido”, ha dejado claro Antonio Gómez de un caso en el que ha tenido que intervenir el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Servicio Marítimo para poder trasladar el cuerpo por mar ante la imposibilidad de evacuación por vía terrestre.

El periodista Antonio Gómez conecta desde Ceuta para dar todos los detalles del hallazgo de un cadáver