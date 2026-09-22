Horizonte 22 septiembre 2026

El periodista ha mostrado en 'Horizonte' al expresidente del Gobierno corriendo por El Pardo acompañado de sus escoltas y ha asegurado que, hasta entonces, había permanecido prácticamente recluido en su casa durante los últimos meses

Eduardo Inda ha llegado a 'Horizonte' con unas imágenes que rápidamente han despertado la curiosidad de Iker Jiménez. El protagonista era José Luis Rodríguez Zapatero, fotografiado mientras hacía deporte en El Pardo después de unos meses en los que, según ha explicado el periodista, habría reducido considerablemente sus apariciones públicas. "Ha vuelto a correr por El Pardo", ha anunciado Inda antes de contar todos los detalles de unas fotografías tomadas el pasado sábado.

Zapatero retoma sus salidas por El Pardo "¿Son unas fotos curiosas o qué?", ha querido saber Iker Jiménez. "Bonitas. Divertidas", le respondía Eduardo Inda antes de desvelar que era José Luis Rodríguez Zapatero quien aparecía en ellas. Según ha explicado el colaborador de 'Horizonte', las fotografías fueron tomadas el sábado por la mañana, alrededor de las 09:30 horas, y muestran al expresidente del Gobierno haciendo ejercicio por El Pardo acompañado por sus escoltas. "El pasado sábado retomó la costumbre y fue con sus escoltas a correr", ha explicado Inda. Las imágenes difundidas corresponden al 19 de septiembre y muestran a Zapatero con ropa deportiva mientras recorre la zona. Una salida que ha llamado especialmente la atención del periodista porque, según ha explicado en el programa, el expresidente llevaba un tiempo sin mantener públicamente una rutina que anteriormente era habitual para él. Inda también ha querido hacer una apreciación sobre el aspecto físico de Zapatero y ha señalado que "se le ve un poquito más fondón" de lo habitual. Una observación que el propio periodista ha relacionado con el periodo en el que, según sus informaciones, habría permanecido mucho más tiempo recluido en su domicilio.

Inda habla de cómo habría vivido Zapatero estos últimos meses Eduardo Inda ha ido un paso más allá y ha hablado sobre cómo, según sus informaciones, Zapatero habría afrontado personalmente los acontecimientos de los últimos meses. "Él ha estado enclaustrado en su casa prácticamente desde que estalló todo", ha asegurado el periodista, que ha relacionado esta situación con la investigación judicial que afecta al expresidente y con la situación procesal de sus hijas. Precisamente este 21 de septiembre, el juez José Luis Calama ha citado a Laura y Alba Rodríguez Espinosa a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre en el marco del caso Plus Ultra. El magistrado también ha requerido nueva documentación relacionada con las joyas intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero, cuyo origen continúa siendo objeto de diligencias.