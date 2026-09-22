Horizonte 22 septiembre 2026

El joven ha reconstruido paso a paso la agresión que asegura haber sufrido y ha desmentido algunas informaciones difundidas sobre lo ocurrido

Gabriel Ramírez ha visitado 'Horizonte' apenas unos días después de la violenta agresión que asegura haber sufrido en Ceuta. Todavía con las heridas recientes, el ceutí ha reconstruido junto a Iker Jiménez y Carmen Porter lo sucedido aquella madrugada, cuando, según contaba, cuatro individuos le abordaron mientras se encontraba junto a su moto y uno de ellos le apuñaló en varias ocasiones. "Si recibir cuatro navajazos es subjetivo, entonces sí", ha señalado al hablar de la situación que, a su juicio, se vive actualmente en la ciudad autónoma.

"Me doy la vuelta y veo a cuatro individuos" Todo ocurrió, según ha explicado Gabriel, sobre las 03:15 o 03:20 horas de la madrugada. Había estado con unos amigos y regresaba a casa en moto cuando notó que le vibraba el teléfono. Pensando que alguno de sus amigos podría haber sufrido un accidente, se detuvo, se quitó el casco y respondió a la llamada. Fue entonces cuando comenzó todo. "Me doy la vuelta y me veo a cuatro individuos", ha recordado. Según su testimonio, tres de ellos llevaban la camiseta colocada a modo de pasamontañas, mientras que un cuarto permanecía algo más alejado con el rostro descubierto. "Sin darme cuenta, me dieron la primera puñalada", ha asegurado y, aunque no ha podido precisar qué arma se utilizó, explicaba que podría tratarse de un cuchillo de cocina. El ceutí aseguraba que apenas escuchó una palabra: "Oro". Por eso cree que el objetivo era la cadena que llevaba puesta. Tras recibir la primera puñalada, reaccionó intentando apartar el arma y golpeando a su atacante con el puño. En ese momento, según su versión, otros dos individuos trataron de sujetarle por los brazos y comenzó el forcejeo. El joven, que ha confirmado que intentó defenderse como pudo, también ha querido matizar una información que se había difundido sobre él: no es experto en artes marciales. Lleva cuatro meses practicándolas y, aunque reiteró que no es experto, sí considera que ese entrenamiento pudo ayudarle a mantener cierto autocontrol durante lo sucedido.

"En la huida me dieron el último en la espalda" Gabriel ha detallado que fue el mismo individuo quien utilizó el arma blanca durante toda la agresión. En medio del forcejeo consiguió soltarse y corrió hacia su moto, situada a pocos metros. Antes de poder escapar recibió la última herida, esta vez en la espalda. El joven explicó que sufrió tres heridas de arma blanca, una laceración y esa última puñalada durante la huida. Durante la pausa de publicidad, Ramírez mostró las heridas a los integrantes de la mesa, dejando a los presentes muy sorprendidos. Además, Iker Jiménez explicó que el programa había tenido acceso a los partes médicos y a la denuncia aportados por Gabriel, que señaló en plató dónde había recibido las heridas y explicó que una de las más profundas se encontraba en la espalda. Sobre los agresores, Gabriel ha asegurado que durante el ataque hablaban dariya, dialecto árabe marroquí, y que la única palabra que recuerda haber escuchado en castellano fue "oro". También ha querido corregir otra versión que, según ha explicado, había circulado en redes y otros medios: "A mí no me han robado nada, no me consiguieron robar nada".