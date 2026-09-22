Investigación | Sabemos quién está detrás del gran mercadillo de inmigrantes

El origen del dinero que ha permitido instalar un mercadillo en la playa del Trampolín, en Ceuta , se ha convertido en una incógnita . En el asentamiento se han multiplicado los puestos de ropa, calzado, alimentos y productos , hasta crear una actividad comercial paralela .

Una investigación de 'El Programa de Ana Rosa' ha seguido el rastro de los productos y ha recogido testimonios. Según las declaraciones, una parte de los inmigrantes ha recibido dinero de familiares y amigos que viven en Marruecos o Europa. Algunos también han asegurado que parte de la ropa procede de contenedores de basura, aunque se han encontrado zapatillas y camisetas aparentemente nuevas. Otros han explicado que cuentan con recursos del exterior.

La mayoría de los alimentos que se venden proceden de la ayuda que distribuye Cruz Roja a los inmigrantes

La investigación también ha puesto el foco en los alimentos que distribuye Cruz Roja. Según lo observado, algunos inmigrantes han recibido bolsas con pan, leche, yogures, agua, galletas y productos y, posteriormente, han vendido parte de ellos en el propio mercadillo.

Se han mostrado paquetes de galletas por 50 céntimos y se ha señalado que algunos productos coinciden con los incluidos en las bolsas de ayuda. La reportera del programa ha estimado que esta actividad puede generar entre 20 y 50 euros diarios para quienes la realizan, aunque no se ha determinado cuántas personas participan ni cuánto dinero mueve el mercado. Algunos alimentos, en cambio, han sido llevados directamente a las chabolas.

El origen de los recursos ha quedado repartido entre varias vías: transferencias familiares, dinero procedente de otros países, compras realizadas en Marruecos y, según algunos testimonios, productos recuperados de la basura. También se ha señalado que algunos residentes proceden de Castillejos, localidad marroquí próxima a Ceuta, y mantienen allí sus viviendas y familiares. Estas circunstancias han abierto preguntas sobre la situación de quienes han llegado. La investigación ha planteado además preocupaciones sobre seguridad y ha mencionado armas blancas y de fuego incautadas en la zona, aunque no se ha demostrado su relación con el mercadillo.