El presentador ha querido explicar en directo cómo se habían enterado de lo sucedido apenas unos minutos antes de arrancar con la emisión. "Estábamos aquí, se lo voy a confesar claramente como siempre, elaborando los diferentes temas", ha comenzado relatando para continuar explicando que a las 20:21 todo cambió .

La última hora marcaba el arranque de ' Horizonte '. A las 21:10 horas, Iker Jiménez comenzaba el programa con una noticia que ha dejado conmocionado a todo el equipo: el fallecimiento de Maricarmen Abascal , la mujer de 87 años cuyo desahucio ha provocado una enorme movilización política y social durante las últimas semanas.

"Nos llega una información, lo hemos visto otros compañeros en televisión, de la muerte de Maricarmen Abascal", ha explicado Iker Jiménez, recordando que la anciana se había convertido en una de las protagonistas de la actualidad por su desahucio, las protestas en la Puerta del Sol y el debate sobre la vivienda generado en toda España.

"Desde aquí, desde 'Horizonte', por supuesto, nuestro pésame. Nos hemos quedado francamente helados, se lo confieso, porque que ocurra precisamente ahora...", ha asegurado el presentador, que también ha confesado su sorpresa por el momento en el que se ha producido el fallecimiento.

Iker Jiménez reflexiona sobre las consecuencias de la muerte de Maricarmen

Aunque Iker Jiménez ha reconocido que Maricarmen era una mujer de avanzada edad, no ha podido evitar preguntarse por las consecuencias que podría tener su fallecimiento precisamente ahora, cuando su situación continuaba en el centro del debate público:

"Es verdad que era una señora ya muy mayor. Según teníamos previsto incluso estaban ya con todo el proceso de la de la cuestión y devolución del del piso. Bueno, cosas que a veces pasan en la vida. Pero claro, ¿justo en este instante? Eso va a generar reacciones, seguramente. Eso va a generar nuevas batallas, seguramente. Eso va a generar declaraciones cruzadas, posiblemente".

El presentador ha comparado la actualidad que aborda cada noche con una película que se desarrolla ante los ojos de la audiencia: "Les he dicho muchas veces que hacer 'Horizonte' es como asomarse a una película que se despliega cada día y que ustedes ven con nosotros" y continuaba:

"Muchas veces yo he reflejado el asombro ante las cosas, el asombro permanente, porque sé que los que están aquí saben mucho más que yo. Yo soy el último llegado a esta historia de la actualidad. Y les pregunto y les reitero y me quedo así con esta cara y digo "no puede ser". Bueno, pues hoy también ese "no puede ser" tiene un tono todavía más profundo, ¿no? Pasan cosas absolutamente alucinantes", ha reconocido.