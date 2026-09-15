Iker Jiménez ha recibido un premio en el FestVal de Vitoria por su trabajo al frente de 'Horizonte' y ha aprovechado el galardón para tener un gesto con los habitantes de Ceuta, ciudad que continúa ocupando un lugar destacado en las últimas emisiones del programa.
El periodista ha querido dejar claro, en primer lugar, que el premio no era únicamente suyo y señalaba directamente a quienes hacen posible el programa cada día. “El premio es de todos. No es tuyo, ni es mío, es de todo este equipo, de todos los que hacemos 'Horizonte”, comentaba con Carmen Porter.
Además del equipo que forma parte de 'Horizonte', ha habido un destinatario especial para el reconocimiento. Iker Jiménez ha explicado que, cuando recibió el premio, decidió dedicárselo a los habitantes de Ceuta:
“Cuando cogemos el premio hice una cosa linda que me parecía lo lógico, es a todos los caballas, ¿no? A todos los ceutíes que están viviendo esta situación. ¿Qué menos, no?”.
Iker Jiménez también ha querido acordarse de los espectadores de 'Horizonte' y de su papel en la continuidad del espacio. “También es de ustedes, porque sin ustedes este programa no seguiría sobreviviendo. ¡Especialmente este programa!”, afirmó durante la conversación con sus colaboradores.
El premio llega, además, coincidiendo con la nueva etapa del programa, que afronta el reto de la emisión diaria. Una circunstancia que el propio Iker Jiménez recordó con humor junto a Jorge Calabrés: “Yo me quedo con una frase que dijiste al final del discurso, que era una anécdota en la que dijiste: 'Nunca haré un programa diario”, le recordó Calabrés. “Eso también es verdad”, respondió Iker entre risas.
El presentador ha reconocido el cambio que ha experimentado el programa y ha puesto en valor las posibilidades que ofrece esta nueva etapa: “21:10 hemos empezado. Es el nuevo reto y tenemos tal cantidad de información, tenemos tiempo para desarrollarla, para analizarla con ustedes. Es un placer estar aquí en 'Horizonte”.