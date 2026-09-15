Horizonte 15 septiembre 2026

El presentador de ‘Horizonte’ ha querido compartir el premio recibido en el Festval de Vitoria con su equipo y con los habitantes de Ceuta, en el foco de las últimas emisiones del programa

Iker Jiménez ha recibido un premio en el FestVal de Vitoria por su trabajo al frente de 'Horizonte' y ha aprovechado el galardón para tener un gesto con los habitantes de Ceuta, ciudad que continúa ocupando un lugar destacado en las últimas emisiones del programa. El periodista ha querido dejar claro, en primer lugar, que el premio no era únicamente suyo y señalaba directamente a quienes hacen posible el programa cada día. “El premio es de todos. No es tuyo, ni es mío, es de todo este equipo, de todos los que hacemos 'Horizonte”, comentaba con Carmen Porter.

Iker Jiménez se acuerda de los ceutíes al recoger el premio Además del equipo que forma parte de 'Horizonte', ha habido un destinatario especial para el reconocimiento. Iker Jiménez ha explicado que, cuando recibió el premio, decidió dedicárselo a los habitantes de Ceuta: “Cuando cogemos el premio hice una cosa linda que me parecía lo lógico, es a todos los caballas, ¿no? A todos los ceutíes que están viviendo esta situación. ¿Qué menos, no?”. “Sin ustedes este programa no seguiría sobreviviendo” Iker Jiménez también ha querido acordarse de los espectadores de 'Horizonte' y de su papel en la continuidad del espacio. “También es de ustedes, porque sin ustedes este programa no seguiría sobreviviendo. ¡Especialmente este programa!”, afirmó durante la conversación con sus colaboradores.