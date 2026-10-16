Horizonte 16 octubre 2026

El presentador recupera los instantes anteriores al fragmento difundido en redes para mostrar su discrepancia con Eduardo Inda sobre la sinceridad de los políticos.

Un vídeo de apenas 29 segundos y una conversación más amplia detrás. Iker Jiménez ha dedicado un espacio en 'Horizonte' a explicar el contexto del fragmento del programa que Pedro Sánchez había compartido en X. Según el presentador, el corte podía transmitir que él respaldaba las palabras de Eduardo Inda sobre cómo debía abordar el PP el debate de las pensiones en campaña. Sin embargo, ha asegurado que los instantes anteriores mostraban precisamente sus diferencias. "Si a ti te mandan los 29 segundos que han visto, parece que yo estoy en esa trama, es decir, estoy a favor de Inda", ha señalado antes de recuperar la conversación. Su intención era aclarar qué estaba cuestionando cuando intervenía en el debate y por qué consideraba que el fragmento difundido no permitía entender su postura. El debate sobre las pensiones que dio origen al vídeo En las imágenes compartidas, Eduardo Inda recomendaba al Partido Popular que evitase hablar de las pensiones durante la campaña electoral. El periodista recordaba la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Silvia Inchaurrondo en 2023 y defendía que ese asunto podía perjudicar electoralmente al partido.

Dentro de ese intercambio aparecía una intervención de Iker sobre la habilidad y la franqueza de los políticos. El presentador ha explicado que estaba cuestionando el planteamiento de Inda, aunque, a su juicio, el punto en el que comenzaba el vídeo podía hacer pensar que lo compartía. Para mostrarlo, el programa ha emitido los segundos anteriores. En ellos, Iker le preguntaba a su colaborador: "Inda, fíjate qué bonito esto, ¿que el político nunca tiene que ser franco?". Inda respondía que en campaña había que ser "hábil", mientras Carmen Porter defendía la sinceridad de los representantes públicos. "Esto es lo que ocurría instantes antes y así sí se entiende el vídeo; es que, si no, no se entiende", ha explicado el conductor de "Horizonte". "Pensamos que el político tiene que ser sincero" Tras recuperar las imágenes, Iker ha insistido en que tanto él como Carmen mantenían una discrepancia con el periodista: "Carmen y yo discutimos con Inda porque pensamos que el político tiene que ser sincero, tiene que ser franco". El presentador también ha señalado que en esa conversación había marcado distancias con otra de las afirmaciones de su colaborador mediante un "eso lo dices tú, Inda". Por eso, ha rechazado que sus intervenciones se interpretasen como una posición compartida por los tres. Al mismo tiempo, ha defendido la libertad de Eduardo Inda para expresar sus opiniones en el programa. Una libertad que, según ha recalcado, no implica que quienes están sentados a su lado coincidan con sus argumentos.

Iker Jiménez aclara el contexto del vídeo que compartió Pedro Sánchez.