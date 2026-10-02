Horizonte 02 octubre 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid reivindica su papel al frente de la región, recuerda el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y explica por qué no se plantea abandonar la política: “Ahora es cuando menos”

La pregunta llega desde los espectadores de ‘Horizonte’ y pone sobre la mesa uno de los asuntos que rodean a Isabel Díaz Ayuso: ¿hay alguna posibilidad de que aspire a la presidencia del Gobierno de España? Durante su entrevista en el programa de Iker Jiménez, la presidenta de la Comunidad de Madrid responde poniendo el acento en dos prioridades: un cambio de Gobierno y su continuidad al frente de la región. “Yo creo que lo importante ahora es que haya un cambio de Gobierno y, como todo el mundo sabe, el presidente del Partido Popular es Alberto Núñez Feijóo”, señala. Ayuso no anuncia una candidatura ni plantea un relevo en el liderazgo de su partido. Su respuesta se centra en la función que, a su juicio, debe desempeñar cada uno: “Hay tiempos de cambio y lo que tenemos que hacer cada uno es saber dónde tiene que estar”. Ayuso reivindica su papel en Madrid: “Todos hacemos falta” Para la dirigente popular, conseguir un cambio político en España es “fundamental”, pero también lo es “mantener una pieza clave como es Madrid”. En su intervención, describe la comunidad como una región abierta a personas de distintas procedencias, creencias y formas de vida.

“Siempre digo: se viene a que te dejen en paz, a ser catalán, a ser vasco, a ser creyente o no serlo, a tener una vida como uno quiera”, afirma. Una idea con la que defiende su modelo político y justifica la importancia de seguir al frente del Gobierno autonómico. Desde esa posición, se pregunta qué consecuencias tendría para Madrid un movimiento de ese tipo: “¿Qué crisis institucional le podemos crear a Madrid?”. Y resume su postura con una frase: “Pienso que cada uno está en su sitio. Además, es que todos hacemos falta en esta historia”. “Yo me debo a las urnas, yo me debo a los ciudadanos” La conversación también aborda cómo ha vivido las críticas a sus posiciones políticas. Ayuso reconoce que en ocasiones se ha sentido sola y sostiene que sus advertencias sobre la situación de España se han cumplido. Al preguntarle si se ha sentido poco comprendida dentro de su propio ámbito político, lleva la respuesta al compromiso con sus votantes. “Yo me debo a las urnas, yo me debo a los ciudadanos”, asegura. Según explica, sus decisiones y declaraciones tienen detrás a personas que han depositado su confianza en ella, algo que implica responsabilidad y consecuencias. En ese punto vuelve a cargar contra Pedro Sánchez, al que califica de “trilero”, y contrapone su propia gestión a la del presidente del Gobierno. Ayuso afirma que responde ante un Parlamento, unos presupuestos, un programa electoral y sus votantes. “Yo ahí soy libre”, sostiene. La presidenta madrileña describe el escenario político como “el momento más difícil en democracia” y critica a quienes, en su opinión, optan por mantenerse al margen: “Allá aquellos que se quieran poner de canto o tibios cuando las cosas se dicen como son”.