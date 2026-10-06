Horizonte 06 octubre 2026

Alejandro Entrambasaguas ha mostrado en 'Horizonte' su conversación con "Moto Ratón", un antiguo miembro del clan de Los Rocho que le confirmó que pretendían eliminar a la juez Biedma

Alejandro Entrambasaguas ha desvelado en 'Horizonte' una duda que rondaba desde hace días en las mesas de actualidad y política sobre la jueza Beatriz Biedma. Se trata de "eliminar", una palabra que no terminaba de dejar claro qué era lo que se pretendía presuntamente: ¿Apartarla de la investigación, intimidarla o había detrás una intención mucho más grave?

El periodista ha buscado una respuesta y ha mostrado el audio íntegro de una conversación con un antiguo miembro del clan de Los Rocho. Entrambasaguas ha comenzado poniendo nombre, o más bien apodo, a su interlocutor: "La persona que vamos a escuchar ahora es un narcotraficante de Badajoz conocido por la Policía Nacional como 'Moto Ratón'. Lo de 'Moto' es porque usaba una moto para repartir la cocaína por los puntos de venta de Badajoz y lo de 'Ratón', me contaban los agentes, evidentemente por su parecido físico con los roedores". Y continuaba: "De hecho, cuando yo hablé con él, él me reconocía que, efectivamente, sabía que le llamaban 'Moto Ratón', pero bueno, lo importante de este asunto es que esta persona formó parte de Los Rocho, la familia de narcotraficantes a la que recurrió la cloaca del Partido Socialista para dar un sustillo, para 'eliminar' a la juez Biedma".

Precisamente este clan se encuentra en el foco de las pesquisas por los contactos que habría mantenido con personas investigadas en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la denominada trama de Leire Díez. Y Entrambasaguas tenía una pregunta muy concreta para su antiguo integrante: cuando se hablaba de "eliminar" a Biedma o "darle un sustillo", ¿a qué se referían? ¿A qué se referían con "eliminar" a la jueza Biedma? "Lo que parecía", anticipaba Iker Jiménez antes de que 'Horizonte' reprodujera la grabación. Una grabación en la que Entrambasaguas pregunta directamente a "Moto Ratón" cómo interpreta esas palabras y el exmiembro de Los Rocho se mostraba, inicialmente ambiguo: "La querían eliminar", El periodista insistía: "Cuando dicen lo de 'eliminar' o lo de 'un sustillo', que eso es lo que dicen literalmente..." y su interlocutor entonces no dejaba margen a dudas sobre cuál es su interpretación: "Matarla, matarla". "Moto Ratón" sostenía, además, que, a su juicio, no se estaba hablando únicamente de intimidar a la magistrada. "Un sustillo no le van a dar", afirmaba antes de asegurar que Biedma habría sido objeto de seguimientos.