Raquel Sánchez Silva nos habla en exclusiva de ‘Honesty House’: “Creo en el amor en todas sus formas”

Raquel Sánchez Silva regresa a Telecinco al frente de Honesty House , el nuevo reality dating show que ha presentado sus primeras imágenes en la XVIII edición del FesTVal de Vitoria-Gasteiz y que llegará próximamente a la cadena.

Un formato en el que 12 solteros, seis chicas y seis chicos, se lanzarán a la búsqueda del amor mientras conviven en una espectacular villa en el Caribe colombiano. Citas, desafíos y nuevas conexiones marcarán una experiencia en la que existe una norma fundamental: la honestidad.

Y precisamente para comprobarla entra en juego la Honesty Box, el corazón del programa y una de sus grandes novedades. Los participantes tendrán que responder a comprometidas preguntas mientras una avanzada tecnología determina si están siendo sinceros.

Con motivo de la presentación del programa, hemos hablado en exclusiva con la periodista en el FesTVal de Vitoria para descubrir cómo ha vivido desde dentro esta particular búsqueda del amor y conocer algunas de sus impresiones después de las grabaciones.

¿Somos realmente nosotros mismos cuando conocemos a alguien?

Honesty House pone sobre la mesa una cuestión que prácticamente todos nos hemos planteado alguna vez: ¿enseñamos realmente cómo somos cuando acabamos de conocer a alguien que nos gusta?

Raquel Sánchez Silva tiene clara su respuesta y reconoce que la forma de afrontar esos primeros encuentros también cambia con los años. “Cuando conocemos a alguien y, desde luego, cuando somos tan jóvenes, tú quieres vender que eres tú. Te pones todos los adornos que puedas para seducir y para parecer muy grande”, nos explica.

La experiencia le ha permitido observar muy de cerca esas primeras conexiones entre los concursantes. Y aunque adelanta que habrá “tensión”, momentos “fuertes” e incluso “picantes”, hay otra parte de la convivencia que le ha sorprendido especialmente. “Para mí ha sido tan tierno ver lo que he visto”, reconoce sobre unas relaciones cuyo desarrollo descubriremos con el estreno del programa.

Raquel Sánchez Silva pone nota a la Honesty Box

Si hay un elemento capaz de poner patas arriba las relaciones de Honesty House, ese es la Honesty Box. Pero, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de una tecnología que pretende descubrir si una persona está siendo sincera?

Se lo hemos preguntado directamente a Raquel Sánchez Silva después de haber comprobado durante las grabaciones cómo funciona con los participantes. “La Honesty Box ha pasado su propia prueba”, asegura la presentadora. Y su experiencia con los concursantes parece haber terminado de convencerla. Raquel nos cuenta que algunos llegaron a sorprenderse con lo que la herramienta era capaz de detectar sobre ellos mismos.

Para la periodista, además, la Honesty Box no debe entenderse únicamente como una amenaza que pueda destapar una mentira. “La honestidad ha sido una aliada, no una enemiga del concursante”, nos adelanta. Eso sí, también deja una advertencia: “A veces hay cosas que de primeras no quieres escuchar”.

¿Se ha atrevido Raquel a ponerse a prueba?

Después de convivir con la Honesty Box durante las grabaciones, había una pregunta que no podíamos dejar pasar: ¿Raquel Sánchez Silva se ha atrevido a sentarse frente a ella? La presentadora reconoce que los concursantes “han sido súper, súper, súper valientes” al someterse a sus preguntas y tiene muy claro cuál es el verdadero propósito de esta tecnología. “La Honesty Box es una maravilla para la búsqueda del amor verdadero”, asegura.

Pero cuando le preguntamos si ella también ha querido comprobar en primera persona hasta dónde llega su capacidad para descubrir la verdad, Raquel tiene una respuesta que no esperábamos y que puedes descubrir en el vídeo que encabeza esta noticia.

¿Flechazo o el amor que se construye poco a poco?

Y después de contemplar desde primera fila cómo nacen nuevas relaciones, también quisimos poner a Raquel ante uno de los grandes debates sobre el amor: ¿existe realmente el flechazo o una relación se construye poco a poco?

“Te voy a dar una respuesta rotunda”, nos advierte antes de contestar. Su punto de partida no deja lugar a dudas: “Creo en el amor en todas sus formas”.

Pero ¿incluye eso enamorarse de alguien en apenas cinco segundos? ¿O considera que el verdadero amor necesita tiempo para aparecer? Raquel se moja sobre los flechazos y nos cuenta cómo entiende ella las distintas formas de enamorarse en nuestra entrevista exclusiva.

Dale play al vídeo para ver nuestra conversación completa con Raquel Sánchez Silva desde el FesTVal de Vitoria y descubrir qué nos ha contado sobre la Honesty Box, si se ha atrevido a ponerla a prueba y qué piensa realmente del amor a primera vista.

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