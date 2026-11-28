"El programa de hoy no ha ido como esperábamos", son las palabras de Adara Molinero para explicar lo sucedido durante la grabación de 'GH: Al otro lado de la casa' , programa que presenta y que se emite, cada miércoles, en Mediaset Infinity . Adara revela que el programa ha tenido que expulsar a Andrea Sabatini, novio de Náyades Lospitao, por "una actitud inapropiada" .

'GH: Al otro lado de la casa' expulsa a Andrea durante la grabación del programa

Durante la grabación del segundo programa de 'GH: Al otro lado de la casa' (el primero contó con la visita de Edi y Violeta y ya está disponible en Mediaset Infnity), el equipo ha vivido un momento muy desagradable cuando su invitado, Andrea Sabatini, novio de Náyades Lospitao, actual concursante del reality, "se ha saltado las normas totalmente".

Tal y como cuenta la propia Adara Molinero, durante uno de los juegos planteados por el programa, el italiano "se ha liado a aporrear uno de los cristales que da directamente con la casa" y esto ha provocado que le hayan "tenido que sacar como han podido", aclara la presentadora del formato, no sin antes dejar claro que esto que ha sucedido "es inaceptable".

Cómo y cuando ver lo sucedido con Andrea

- Este domingo, durante la emisión en directo de 'GH: Noche de confesiones', con Ion Aramendi, después del especial '29N: España decide', veremos cómo se ha vivido esta situación dentro de la casa, así como las reacciones de Náyades y Nacho.

- El miércoles, a las 13:00h, en el segundo programa de 'GH: Al otro lado de la casa'. Veremos todo lo que sucedió, las medidas que se tomaron al respecto y la respuesta de Adara.

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