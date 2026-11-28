Luis Rollán ha protagonizado uno de los momentos más contundentes de la tarde en 'Fiesta' al alzar la voz para denunciar públicamente las amenazas de muerte que asegura estar recibiendo por parte de fans de Cristina Porta , actual concursante de 'GH VIP 9' . El colaborador ha pedido la palabra en el plató para abordar una situación que, según ha explicado, no solo le afecta a él, sino también a otras personas de su entorno.

Luis Rollán denuncia amenazas de muerte de los fans de Cristina Porta

Rollán ha comenzado su intervención con un tono serio, dejando claro que necesitaba pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo en las redes sociales. "Yo jamás he hablado de Cristina desde que terminé el reality en el que estuve contigo. Ella no ha parado de hablar de mí. Barbaridades", ha afirmado el colaborador, recordando que ambos coincidieron en un reality anterior (Secret Story) y que, desde entonces, él ha optado por guardar silencio mientras Porta ha seguido hablando de él.

El colaborador ha querido dejar clara su postura respecto a su papel como comentarista del concurso: "Yo voy a comentar el concurso de lo que yo vea con referencia a ella dentro del concurso. Lo que opino de ella personalmente prefiero guardármelo porque si no me tienen que echar de España". Con estas palabras, Rollán ha dejado entrever la intensidad de sus sentimientos personales hacia Porta, aunque ha preferido no entrar en valoraciones que fueran más allá de lo estrictamente televisivo.

El momento más contundente de su intervención ha llegado cuando se ha dirigido directamente a los seguidores de la concursante de 'Gran Hermano VIP'. "Decid lo que os dé la gana, defender a uno, pedir la expulsión de otro, pero amenazas de muerte van palante, ¿eh?", ha advertido Rollán, dejando claro que está dispuesto a actuar legalmente contra quienes crucen esa línea.