Luis Rollán ha protagonizado uno de los momentos más contundentes de la tarde en 'Fiesta' al alzar la voz para denunciar públicamente las amenazas de muerte que asegura estar recibiendo por parte de fans de Cristina Porta, actual concursante de 'GH VIP 9'. El colaborador ha pedido la palabra en el plató para abordar una situación que, según ha explicado, no solo le afecta a él, sino también a otras personas de su entorno.
Rollán ha comenzado su intervención con un tono serio, dejando claro que necesitaba pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo en las redes sociales. "Yo jamás he hablado de Cristina desde que terminé el reality en el que estuve contigo. Ella no ha parado de hablar de mí. Barbaridades", ha afirmado el colaborador, recordando que ambos coincidieron en un reality anterior (Secret Story) y que, desde entonces, él ha optado por guardar silencio mientras Porta ha seguido hablando de él.
El colaborador ha querido dejar clara su postura respecto a su papel como comentarista del concurso: "Yo voy a comentar el concurso de lo que yo vea con referencia a ella dentro del concurso. Lo que opino de ella personalmente prefiero guardármelo porque si no me tienen que echar de España". Con estas palabras, Rollán ha dejado entrever la intensidad de sus sentimientos personales hacia Porta, aunque ha preferido no entrar en valoraciones que fueran más allá de lo estrictamente televisivo.
El momento más contundente de su intervención ha llegado cuando se ha dirigido directamente a los seguidores de la concursante de 'Gran Hermano VIP'. "Decid lo que os dé la gana, defender a uno, pedir la expulsión de otro, pero amenazas de muerte van palante, ¿eh?", ha advertido Rollán, dejando claro que está dispuesto a actuar legalmente contra quienes crucen esa línea.
Uno de los aspectos que más ha recalcado el colaborador es que las amenazas y el acoso no se limitan a su persona. Rollán ha explicado que el problema se extiende a otras personas que han tenido algún tipo de desencuentro con Porta: "Le ha pasado a esta señora. Le ha pasado a un montón de gente con la que esta señora ha tenido la más mínima discusión".
El colaborador ha descrito con crudeza el comportamiento de estos fans en redes sociales: "Empiezan a insultarte, a vejarte, a faltarte respeto", ha señalado antes de expresar su hartazgo con una frase que no ha dejado lugar a dudas sobre su estado de ánimo: "Estoy hasta los huevos de esta gente".
Rollán ha cerrado su intervención con un mensaje en el que ha combinado la firmeza con la petición de cordura, solicitando desde "el máximo respeto y cariño" que Cristina Porta se quede en la casa de 'GH VIP 9'. Tras sus palabras, la presentadora ha dado paso a otro bloque del programa.