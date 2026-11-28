ElDesmarque de Cuatro 28 noviembre 2026

Los mensajes de cariño de los aficionados en el GP de Valencia por la retirada de Marc Márquez.

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana acoge este fin de semana la última carrera de Marc Márquez como profesional tras su sorprendente anuncio de retirada de este viernes. Cheste vibra con la despedida del de Cervera con decenas de miles de aficionados rendidos al 10 veces campeón del mundo agradeciéndole todo lo que les ha hecho disfrutar estos años. En los micrófonos de ElDesmarque, muchos de estos seguidores han querido tener mensajes de cariño para el catalán de cara a su última carrera en MotoGP. Más allá de sus éxitos, también han querido reivindicar sus valores y su capacidad de lucha que ha quedado clara con su remontada en la presente temporada hasta salir campeón.

Las reacciones a la retirada de Marc Márquez El adiós a la competición de MotoGP, anunciado este viernes por el piloto español Marc Márquez, tras proclamarse campeón la semana pasada en Portugal, ha provocado un aluvión de reacciones que trascienden el mundo del deporte y han alcanzado a la política. Así, el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que Marc Márquez "se despide de MotoGP como lo hacen las leyendas: en lo más alto". "10 títulos mundiales, una trayectoria inigualable y una remontada que demuestra que nunca hay que dejar de luchar. Tu ejemplo de superación ya forma parte de la historia de nuestro deporte. Gracias por tantas alegrías, Marc. ¡Te deseo mucha suerte!", publicó Sánchez en sus redes sociales. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Marc Márquez es una "leyenda del motociclismo". "Se retira una leyenda del motociclismo. El piloto de Cervera anuncia su adiós como solo pueden hacerlo los campeones: desde lo más alto. Deja un palmarés histórico y el ejemplo más luminoso de que siempre merece la pena volver a intentarlo. Un inmenso orgullo para los españoles", señaló en sus redes sociales. "Gracias, @marcmarquez93 , por hacernos soñar y ganar tantas veces", apuntó. Además, el Real Madrid ha enviado un mensaje de reconocimiento a Marc Márquez, al que calificó como "uno de los más grandes deportistas españoles de la historia". Tras su decisión, hecha pública por el piloto en la mañana de este viernes, el club blanco señala en sus redes sociales que "quiere expresar su reconocimiento, su admiración y su cariño a quien ya es uno de los más grandes deportistas españoles de la historia". "Todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida para él y su familia", apuntó el Real Madrid.

Marc Márquez