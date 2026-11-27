El Gran Premio de Valencia de este fin de semana será el último en la carrera de Marc Márquez, que ha anunciado su retirada este viernes justo después de conquistar su 10º Mundial y el octavo en la categoría reina. El de Cervera se va como lo que es: una de las grandes leyendas del deporte español y uno de los mejores de siempre en el motociclismo en una opinión que refrenda Manu Carreño.
El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial de este viernes, se ha rendido a la figura del piloto español. No duda en catalogarle como "el más grande que se ha subido encima de una moto" y lamenta la huella que va a dejar tanto en MotoGP como en el deporte español.
El español Marc Márquez, que ha anunciado de una manera única y original su retirada de la competición, anunciada con carteles al más puro estilo de la película 'Love Actually', decisión que tomó en el GP de Japón en Motegi y que sólo conocía su hermano Álex, reconoció en conferencia de prensa que empezó "a sentir miedo, pero no a la velocidad", sino a las lesiones.
En una conferencia de prensa multitudinaria en el circuito de la Comunidad Valenciana, a la que asistieron sus padres, su novia, y todos los pilotos de la categoría reina, explicó las razones de una retirada que ha causado conmoción en el mundo del deporte.
De hecho, Marc Márquez, sabedor de que todos ellos tenían que continuar con su trabajo en los talleres, les hizo subir al escenario para hacerse una foto con todos ellos, les dijo que "nadie es eterno" y uno de los momentos más peculiares fue cuando a micrófono abierto le dijo una frase a Pedrosa cuando subía con él.
Márquez resaltó que quería hacer las cosas a su manera, como siempre lo ha hecho, y el momento de su retirada no podía ser distinto, aunque su confesión a todo un campeón como Dani Pedrosa, al que le dijo al oído "te hice caso", resultó tremendamente gráfico.
El diez veces campeón del mundo, ocho de ellas en MotoGP, admitió que ha tenido que lidiar con su decisión, que sólo conocía su hermano Alex desde Motegi (Japón), aunque tuvo un momento muy especial cuando recibió un mensaje de una Leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, quien le dijo que tenía que "prometer algo a tu cuerpo y tendrás una razón para seguir y que el cuerpo te responda", y Marc Márquez confesó que ese piloto vio claramente que "estaba muy al límite", por lo que le hizo caso: "Prometí a mi cuerpo que ésta sería la última vez".
"Estaba sufriendo pero mis resultados cubrían la situación real y al final esos resultados eran los que me permitían hacer lo que me proponía", reconoció Marc Márquez, quien señaló el período 2020 a 2023 como el de los "momentos más duros".
"Ahí estuve muy cerca de dejar mi carrera, pero gracias Honda, que me permitió ir a la escudería Gresini, en donde encontré muy buen ambiente, un ambiente muy familiar, y en Ducati, en donde encontré mi segunda vida, "una segunda vida corta, pero que ha sido la que me permitió disfrutar de estos últimos años", explicó.
Marc Márquez, que cumplirá 34 años el próximo febrero, aseguró que es el momento de "estar contentos, aunque será muy difícil", pero orgulloso del camino recorrido. "Llegué a mi manera, y me marcho a mi manera", aseveró.
"Desde 2013 he disfrutado muchísimo de toda mi trayectoria deportiva, muchas personas me han ayudado en el 'paddock' a llegar hasta donde estoy, y las motos son y serán siempre mi gran pasión", indicó Márquez.
"Al final puedes ganar más o menos carreras, pero me siento orgulloso de todas las personas a las que he conocido en el mundo de las motos y por ello estoy muy contento", explicó el campeón de MotoGP 2026, quien apuntó que no necesitaba una razón exacta, pero precisó que "la situación este año ha sido muy al límite y la decisión la adopté después de Motegi".
"La única persona que lo sabía era mi hermano Alex, porque decidí anunciarlo hoy, ya que era la única manera de luchar por el campeonato, porque anunciarlo antes era quitarme energía y como siempre estoy muy cerca de mi hermano y siempre nos hemos apoyado era lógico que él lo supiese", argumentó.
"Tenía un contrato con Ducati desde marzo y entonces estaba súper optimista, pero entonces no sabía que tendría otra operación en el hombro derecho, después de Le Mans y soy un luchador, pero empecé a sentir miedo, no a las motos ni a la velocidad, sino a que tengo una lesión que me afecta y que después de Indonesia volví a tener diplopía en la visión durante 48 horas, que no quisimos decir, y durante doce horas en Le Mans, y esa es también una de las razones principales por las que asumí menos riesgos a partir de la mitad de la temporada", relató el catalán.
"Me siento competitivo, pero creo que es mejor hacerlo así y ha llegado le momento de hacerlo, porque en realidad lo siento así", insistió Marc Márquez, que quiso agradecer "a todo el mundo que me ha apoyado desde 2008; es triste pero me siento súper contento".
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