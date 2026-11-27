ElDesmarque de Cuatro 27 noviembre 2026

Las palabras de Manu Carreño elogiando a Marc Márquez tras su retirada.

El Gran Premio de Valencia de este fin de semana será el último en la carrera de Marc Márquez, que ha anunciado su retirada este viernes justo después de conquistar su 10º Mundial y el octavo en la categoría reina. El de Cervera se va como lo que es: una de las grandes leyendas del deporte español y uno de los mejores de siempre en el motociclismo en una opinión que refrenda Manu Carreño. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial de este viernes, se ha rendido a la figura del piloto español. No duda en catalogarle como "el más grande que se ha subido encima de una moto" y lamenta la huella que va a dejar tanto en MotoGP como en el deporte español.

La explicación de Marc Márquez a su retirada El español Marc Márquez, que ha anunciado de una manera única y original su retirada de la competición, anunciada con carteles al más puro estilo de la película 'Love Actually', decisión que tomó en el GP de Japón en Motegi y que sólo conocía su hermano Álex, reconoció en conferencia de prensa que empezó "a sentir miedo, pero no a la velocidad", sino a las lesiones. En una conferencia de prensa multitudinaria en el circuito de la Comunidad Valenciana, a la que asistieron sus padres, su novia, y todos los pilotos de la categoría reina, explicó las razones de una retirada que ha causado conmoción en el mundo del deporte. De hecho, Marc Márquez, sabedor de que todos ellos tenían que continuar con su trabajo en los talleres, les hizo subir al escenario para hacerse una foto con todos ellos, les dijo que "nadie es eterno" y uno de los momentos más peculiares fue cuando a micrófono abierto le dijo una frase a Pedrosa cuando subía con él. Márquez resaltó que quería hacer las cosas a su manera, como siempre lo ha hecho, y el momento de su retirada no podía ser distinto, aunque su confesión a todo un campeón como Dani Pedrosa, al que le dijo al oído "te hice caso", resultó tremendamente gráfico. El diez veces campeón del mundo, ocho de ellas en MotoGP, admitió que ha tenido que lidiar con su decisión, que sólo conocía su hermano Alex desde Motegi (Japón), aunque tuvo un momento muy especial cuando recibió un mensaje de una Leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, quien le dijo que tenía que "prometer algo a tu cuerpo y tendrás una razón para seguir y que el cuerpo te responda", y Marc Márquez confesó que ese piloto vio claramente que "estaba muy al límite", por lo que le hizo caso: "Prometí a mi cuerpo que ésta sería la última vez".

Marc Márquez celebra el Mundial de MotoGP 2026.