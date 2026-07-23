First Dates 23 julio 2026

A Yolanda no le ha importado que José se viniera arriba en el jacuzzi y le tocara "todo lo tocable". Así ha sido esta divertida cita en 'First Dates Summer'

A Yolanda y José les va muy bien en su cita en ‘First Dates’. Tanto, que hasta les han preparado el jacuzzi y les han bajado la luz para aumentar la temperatura, aunque José ya venía con ganas de darlo todo. A pesar de describirse como una persona tímida, Yolanda opina todo lo contrario.

A Yolanda y José les va muy bien en su cita en ‘First Dates’. Tanto, que hasta les han preparado el jacuzzi y les han bajado la luz para aumentar la temperatura

En el jacuzzi comenzó a subir la temperatura Al meterse en el jacuzzi, aparecieron unos patitos de goma que mandaban retos a la pareja. Aunque al principio aparecieron los nervios en José, que preguntó con dudas si el patito mandaba besarse ellos dos. ‘’Voy a dárselo a la vecina’’, respondió de manera cómica Yolanda a la pregunta de José. A partir de ahí, José empezó a soltarse. ‘’Nos vamos a poner a hacerlo aquí’’, dice Yolanda conforme los retos iban pasando y a José se le iba soltando la mano. ‘’Es muy lanzado, va a machete’’, dice entre risas Yolanda. Otro momento gracioso lo protagonizó José, que tras haberse dado el lote un buen rato, preguntó que si ya se habían besado. ‘’Con la edad me olvido de las cosas más rápido’’.