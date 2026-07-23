A Yolanda y José les va muy bien en su cita en ‘First Dates’. Tanto, que hasta les han preparado el jacuzzi y les han bajado la luz para aumentar la temperatura, aunque José ya venía con ganas de darlo todo. A pesar de describirse como una persona tímida, Yolanda opina todo lo contrario.
Al meterse en el jacuzzi, aparecieron unos patitos de goma que mandaban retos a la pareja. Aunque al principio aparecieron los nervios en José, que preguntó con dudas si el patito mandaba besarse ellos dos. ‘’Voy a dárselo a la vecina’’, respondió de manera cómica Yolanda a la pregunta de José. A partir de ahí, José empezó a soltarse.
‘’Nos vamos a poner a hacerlo aquí’’, dice Yolanda conforme los retos iban pasando y a José se le iba soltando la mano. ‘’Es muy lanzado, va a machete’’, dice entre risas Yolanda. Otro momento gracioso lo protagonizó José, que tras haberse dado el lote un buen rato, preguntó que si ya se habían besado. ‘’Con la edad me olvido de las cosas más rápido’’.
‘’Me he puesto cachondo’’, admite José. Yolanda es una persona a la que le gusta el sexo, pero entre risas le dice a su cita que no lo pueden hacer ahí. Los dos acaban por abandonar el jacuzzi dirección a la decisión final.
Cuando se reúnen de nuevo en la decisión final, José le dice a Yolanda que decidió que le gustaría tener una segunda cita con ella cuando se le quitó la timidez. Yolanda no pudo evitar reírse. ‘’Quiero tener una segunda cita contigo para conocer la timidez esa que dice que tiene’’, comenta Yolanda. Los dos, entre besos, abandonan ‘First Dates’ con dirección Tenerife.