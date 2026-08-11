First Dates 11 agosto 2026

Yolanda no ha superado la muerte de su madre, pero es más llevadera gracias a las señales que esta le envía, tal como ha contado a su cita en 'First Dates'

Yolanda es una mujer muy segura de sí misma que quiere encontrar el amor. A sus 50 años, esta fotógrafa valenciana tiene muy claro lo que quiere. Su cita es José Luis, un hombre también muy seguro y sociable al que además le gusta hacer deporte, pese a ello, José Luis no parece encajar en el prototipo de Yolanda. Los primeros minutos de la cena fueron buenos y los dos se relajaron y fueron ellos mismos. Hablaron de sus gustos, donde José Luis destacó el senderismo y su gusto por dar paseos con la bicicleta. Yolanda, por su parte, le gusta y practica bachata. Pero José Luis sorprende a su cita al reconocer que también sabe bailar bachata.

José Luis y Yolanda no esperaban tener tanta química: "He disfrutado mucho contigo"

La espiritualidad de Yolanda Yolanda se ha relajado y ha llegado a compartir uno de los aspectos más personales de su día a día. Yolanda no solo siente que la energía de su madre fallecida sigue cerca de ella, si no que cree que la mujer ha encontrado una forma de contactar con ella. "Yo estoy en casa limpiando y le pido a Alexa que me ponga bachata, reguetón... y Alexa me pone 'Un ramito de violetas', de Cecilia, la canción favorita de mi madre, sin haber yo buscado nunca esa canción. Estoy segura de que es mi madre quien me la manda".