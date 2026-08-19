Julián llega con todo a ‘ First Dates ’, viene desde Málaga, pero sus raíces son extremeñas, al igual que las de las camareras gemelas. Así que nada más llegar habla con ellas y dice lo siguiente: ‘’ Parecéis Azúcar Moreno y yo el primo ’’, para la risa de las gemelas. El soltero se define como un extremeño ‘’conquistador’’ y que siempre consigue lo que quiere .

Lo que busca en el amor lo tiene muy claro, aunque él piensa que debería ser lo más normal del mundo. ‘’Busco una mujer que me dure para toda la vida, que nos llevemos bien y que los dos seamos uno’’. Para que esto se haga realidad llega Ana Mari, que también viene desde Málaga.

Un ramo de flores a la llegada de su cita

Ana Mari se define como una mujer que sabe escuchar, pero que también sabe hablar, y mucho. ‘’Soy de las que habla y no se calla a veces’’. Y a su llegada y primer encuentro con Julián, el soltero le recibió con un ramo de flores, lo que ya es un muy buen comienzo. ‘’Esto es un buen primer pellizquito’’, dice Ana Mari.